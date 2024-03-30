Спартаковец Литвинов сравнил Уткина с Месси

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов отметил гениальность Василия Уткина.

– Еще одна трагическая тема – смерть Василия Уткина. В последние годы он не комментировал матчи по телевидению, но ты наверняка успел застать его репортажи.

– Конечно! Я помню: был совсем еще маленьким, папа смотрел футбол, и часто звучал именно голос Василия.

Думаю, никогда ни у кого не было вопросов к комментатору после матчей, на которых он работал. Уткин был тем, кто мог подобрать правильные слова и превратить даже скучную, «водяную» игру во что-то нереальное.

А еще я с самого начала следил за его проектом «Эгриси» и восторгался его речами перед или после игр. Всегда нравилось, как Уткин ведет себя в публичном пространстве.

Да, он был своеобразным, но при этом – гением в своем деле. Думаю, вполне уместно провести параллель между Месси в футболе и Уткиным в российском комментаторстве.