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Спартаковец Литвинов сравнил Уткина с Месси

30 марта 2024, 00:12

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов отметил гениальность Василия Уткина.

– Еще одна трагическая тема – смерть Василия Уткина. В последние годы он не комментировал матчи по телевидению, но ты наверняка успел застать его репортажи.

– Конечно! Я помню: был совсем еще маленьким, папа смотрел футбол, и часто звучал именно голос Василия.

Думаю, никогда ни у кого не было вопросов к комментатору после матчей, на которых он работал. Уткин был тем, кто мог подобрать правильные слова и превратить даже скучную, «водяную» игру во что-то нереальное.

А еще я с самого начала следил за его проектом «Эгриси» и восторгался его речами перед или после игр. Всегда нравилось, как Уткин ведет себя в публичном пространстве.

Да, он был своеобразным, но при этом – гением в своем деле. Думаю, вполне уместно провести параллель между Месси в футболе и Уткиным в российском комментаторстве.

  • Уткин умер 19 марта в возрасте 52 лет.
  • У журналиста оторвался тромб. Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.
  • Василия похоронили на кладбище в Балашихе.

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Литвинов Руслан Уткин Василий
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