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  • Личка ответил, чувствует ли он себя в безопасности в Москве после теракта в «Крокусе»

Личка ответил, чувствует ли он себя в безопасности в Москве после теракта в «Крокусе»

29 марта 2024, 23:57

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал комментарии по поводу теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

  • Трагедия произошла в прошлую пятницу.
  • В результате теракта погибли 143 человека.

– Этот матч был благотворительным. Как вообще отреагировали на события в «Крокусе»?

– Честно скажу, человек должен уважать выбор другого идти сегодня или завтра попить кофе, потому что ты никогда не знаешь, что может случиться. Это большая трагедия.

Когда мы приехали в среду возложить цветы, эта атмосфера там, как я это чувствовал, очень грустная, тяжелая. Я могу здесь быть, стоять, но есть люди, которые уже не могут так.

– Оказало ли это давление на команду: теракт, визит, возложение цветов?

– Думаю, что уже нет. Я уверен, что человек проживает тоже трагедию, потому что ты видишь это в первый раз в телевизоре, ты в шоке. Ты говоришь, что это никогда не случится с тобой, но видишь, что это случилось в Москве.

Я уже с этим сталкивался: в декабре, когда моя дочь была в школе, если вы помните, что случилось в Праге на философском факультете. Это очень проживает человек, уже когда я увидел новости в пятницу, но не думаю, что это влияет на игру. Ты принимаешь, хоть и тяжело.

– Вы чувствуете себя в безопасности в Москве после такого?

– Это случилось в Мадриде, Париже, это может случиться в любой момент, в любой стране. К сожалению, и в те времена, даже и 80 лет назад такие ситуации были.

Человеку лучше об этом не думать, потому что потом безопаснее вообще не выходить из дома. Это может случиться в любой момент в Нью-Йорке, в Праге, в Москве.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Личка Марцел
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