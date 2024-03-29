Карпин прокомментировал крупную победу «Ростова» над «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги выигранного матча 22-го тура РПЛ против «Динамо».

– Сегодня отличная победа с крупным счетом. Не расстроило, что не забили восемь? Ведь моменты были.

– Было бы глупо говорить про плохую реализацию, когда команда забивает. Да, могли забить больше, могли и больше пропустить.

Песьяков сегодня хорошо сыграл. Роналдо хорошо сыграл, осталось ему гол забить.

«Ростов» разгромил соперника со счетом 4:1 и поднялся на 7-е место в РПЛ.

«Динамо» осталось на 3-й строчке в таблице лиги.

Видеообзор матча на «ВТБ Арене» можно посмотреть здесь.

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