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  • В «Зените» оценили ситуацию Ренана, ушедшего в аренду в «Интернасьонал»

В «Зените» оценили ситуацию Ренана, ушедшего в аренду в «Интернасьонал»

29 марта 2024, 21:51
1

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб следит за Робертом Ренаном.

  • Петербуржцы отдали защитника в аренду «Интернасьоналу».
  • Он провел 13 матчей и сделал 1 ассист.
  • Сообщалось, что у Ренана возникли проблемы в новой команде после нереализованного пенальти в полуфинале штата Рио-Гранди-ду-Сул с «Жувентуде».

«Мы не сомневаемся в прогрессе Ренана. Все игроки, направленные в аренду и проданные с правом обратного выкупа, постоянно мониторятся и анализируются наряду с игроками из приоритетного списка для трансферов, в том числе и Ренан», – сказал Медведев.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Интернасьонал Ренан Роберт Медведев Александр
Комментарии (1)
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Spirit_78
1711747369
С паненкой надо завязывать) На Акинфееве лучше бы остановился.
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