В «Зените» оценили ситуацию Ренана, ушедшего в аренду в «Интернасьонал»

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб следит за Робертом Ренаном.

Петербуржцы отдали защитника в аренду «Интернасьоналу».

Он провел 13 матчей и сделал 1 ассист.

Сообщалось, что у Ренана возникли проблемы в новой команде после нереализованного пенальти в полуфинале штата Рио-Гранди-ду-Сул с «Жувентуде».

«Мы не сомневаемся в прогрессе Ренана. Все игроки, направленные в аренду и проданные с правом обратного выкупа, постоянно мониторятся и анализируются наряду с игроками из приоритетного списка для трансферов, в том числе и Ренан», – сказал Медведев.