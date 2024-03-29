Мостовой: «Если я говорю, Абаскаль – никто в футболе, то какая это критика?»

Александр Мостовой не согласился с тем, что он часто критикует клубы и персон в российском футболе.

«Часто критикую? Я не критирую, а говорю то, что вижу. А в футболе я вижу намного больше, чем кто-либо.

Если говорю, что команда играла плохо, то говорю. Какая это критика? Если сыграла хорошо, так и говорю об этом!

Если говорю, Абаскаль – никто в футболе, то какая это критика? Это все поддерживают. Он случайный человек, который случайно оказался в «Спартаке». Все.

Есть люди, которые говорят, что «Спартак» – это говно, «Зенит» – это говно. Мне интересно, почему таких людей не критикуют? А я такого никогда не говорю! Потому что понимаю, как нужно общаться с людьми», – сказал Мостовой.