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  • Мостовой: «Если я говорю, Абаскаль – никто в футболе, то какая это критика?»

Мостовой: «Если я говорю, Абаскаль – никто в футболе, то какая это критика?»

29 марта 2024, 19:07
6

Александр Мостовой не согласился с тем, что он часто критикует клубы и персон в российском футболе.

«Часто критикую? Я не критирую, а говорю то, что вижу. А в футболе я вижу намного больше, чем кто-либо.

Если говорю, что команда играла плохо, то говорю. Какая это критика? Если сыграла хорошо, так и говорю об этом!

Если говорю, Абаскаль – никто в футболе, то какая это критика? Это все поддерживают. Он случайный человек, который случайно оказался в «Спартаке». Все.

Есть люди, которые говорят, что «Спартак» – это говно, «Зенит» – это говно. Мне интересно, почему таких людей не критикуют? А я такого никогда не говорю! Потому что понимаю, как нужно общаться с людьми», – сказал Мостовой.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (6)
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Krics
1711733062
Санёк я говорю,что ты гондон ЧМ 94 года твоё фиаско,чмо продажное,за копейку в ж***дашь ,чмо продажное
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andr45
1711733241
А, что такое Мостовой? Как футболер - средненький средненького клуба) Как человекообраное - обыкновенное хамло)
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sochi-2013
1711734061
Хорошо он в сортах говна разбирается. В футболе не очень. Или очень НЕ.
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Cleaner
1711739882
Сейчас Абаскаль - ТРЕНЕР Спартака. А вот ты, Мостовой, сейчас НИКТО!
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k611
1711744738
Сам Мостовой состоялся как тренер? Нет. Значит просто надо молчать. Не должен критиковать тренера человек который не разбирается в тонкостях тренерской работы. На словах он конечно эксперт, но не понимает что это говорит о его беспросветной глупости.
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