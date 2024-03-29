Салтыков определил топ-3 лучших футболистов РПЛ

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков назвал сильнейших, по его мнению, игроков в чемпионате России.

– Кто, на ваш взгляд, сейчас в тройке лучших футболистов РПЛ? Чей футбол больше всего нравится?

– Топ-1 – Гарре. Второй – лучший бомбардир Кассьерра. Третий – Сперцян.

– Кому из футболистов труднее всего противостоять?

– Такой игрок был во Второй лиге, когда мне четвертую плюсневую кость сломали. В РПЛ такого нет.