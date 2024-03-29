«С отрывом лучший»: Мостовой определил сильнейшего игрока в России

Александр Мостовой назвал лучшего российского футболиста прямо сейчас.

«Головин сильно прибавил, играя в «Монако», он точно с отрывом сейчас лучший российский футболист. Я и раньше это всегда говорил.

Многим нашим игрокам нужно брать пример с него. Головин не побоялся и уехал в Европу, его многие не поняли, но зато сейчас мы видим результат», – сказал Мостовой.