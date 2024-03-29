«С отрывом лучший»: Мостовой определил сильнейшего игрока в России

Александр Мостовой назвал лучшего российского футболиста прямо сейчас.
«Головин сильно прибавил, играя в «Монако», он точно с отрывом сейчас лучший российский футболист. Я и раньше это всегда говорил.
Многим нашим игрокам нужно брать пример с него. Головин не побоялся и уехал в Европу, его многие не поняли, но зато сейчас мы видим результат», – сказал Мостовой.
- В этом сезоне Головин забил 6 голов и сделал 5 ассистов в 25 матчах.
- Он в «Монако» с 2018 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 30 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»