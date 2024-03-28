Мостовой высказался об игре «Спартака» без Промеса

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации с вингером красно-белых Квинси Промесом, который арестован в ОАЭ.

«Понятное дело, что Промес подставил «Спартак» своими действиями. Но в команде столько игроков, которых покупали за большие деньги, они же не подмастерье Квинси – тоже должны что-то уметь. Поэтому даже без Промеса «Спартак» должен быть в топ-3 по итогам сезона. Но тут еще тренер должен грамотно распорядиться теми игроками, которые у него есть», – сказал Мостовой.