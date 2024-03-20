Фигуристка Медведева сообщила, что училась комментировать у Уткина

Фигуристка и комментатор Евгения Медведева отреагировала на смерть Василия Уткина.
«Мы не так давно познакомились с Василием на совместном проекте, но я понимала масштаб личности этого человека. Когда я только начинала комментировать, мое окружение настаивало на том, чтобы я изучала работы именно Василия.
Словарный запас, скорость мышления, багаж знаний, острый ум, чувство юмора. Ни я, ни большинство из нас никогда не дорастут до такого уровня.
В последнее время Василий был успешным спортивным блогером. Но в первую очередь он был одним из лучших комментаторов за все время.
Мои соболезнования семье и всем близким. Очень жаль, что такие люди уходят так рано…» – написала Медведева.
- Уткин умер во вторник в возрасте 52 лет.
- Предварительно, у него оторвался тромб.
- Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.