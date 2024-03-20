Стало известно, кто взялся за организацию похорон Уткина

Идет подготовка к похоронам комментатора Василия Уткина. Их организует его футбольная команда «Эгриси».

«Друзья, многие спрашивают про то, когда и где пройдут похороны Василия.

Мы отвечаем за их организацию и обязательно расскажем, где и когда можно будет попрощаться с нашим другом. Скорее всего, точная информация будет завтра днем», – сообщили в «Эгриси».