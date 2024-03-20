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    Стало известно, кто взялся за организацию похорон Уткина

    Идет подготовка к похоронам комментатора Василия Уткина. Их организует его футбольная команда «Эгриси».

    «Друзья, многие спрашивают про то, когда и где пройдут похороны Василия.

    Мы отвечаем за их организацию и обязательно расскажем, где и когда можно будет попрощаться с нашим другом. Скорее всего, точная информация будет завтра днем», – сообщили в «Эгриси».

    • Уткин умер во вторник в возрасте 52 лет.
    • Предварительно, у него оторвался тромб.
    • Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.

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    Источник: телеграм-канал «Эгриси»

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