Стало известно, кто взялся за организацию похорон Уткина

Идет подготовка к похоронам комментатора Василия Уткина. Их организует его футбольная команда «Эгриси».
«Друзья, многие спрашивают про то, когда и где пройдут похороны Василия.
Мы отвечаем за их организацию и обязательно расскажем, где и когда можно будет попрощаться с нашим другом. Скорее всего, точная информация будет завтра днем», – сообщили в «Эгриси».
- Уткин умер во вторник в возрасте 52 лет.
- Предварительно, у него оторвался тромб.
- Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.