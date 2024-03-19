Ловчев прокомментировал смерть Уткина

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о смерти Василия Уткина.

«По‑разному люди могут относиться к Васе. Его «Футбольный клуб» – это что‑то.

Вообще именно Вася открыл меня как медийного человека. Я ходил к нему на программы. Я понимаю, что у него были конфликтные ситуации и он ушел с телевидения. Но он не пропал все равно, он был заметен. Заметен он был своими мыслями.

Все говорят, что ушла эпоха. А я считаю, что ушла аналитика, которая граничила с порядочностью и честностью. Для меня это удар. Он должен был еще жить.

Совсем недавно у меня был день рождения. И Вася выставил мое видео на своем канале, показав меня молоденьким. И потом сказал: «Серафимыч, живем же рядом. Ты не пьющий человек, поэтому я не приду к тебе. Но давай ты ко мне придешь».

А у нас дачи в одном километре друг от друга. Но не сложилось. Всегда думаешь, что позже… Я очень жалею об этой потере», – сказал Ловчев.