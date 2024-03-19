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    Ловчев прокомментировал смерть Уткина

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о смерти Василия Уткина.

    «По‑разному люди могут относиться к Васе. Его «Футбольный клуб» – это что‑то.

    Вообще именно Вася открыл меня как медийного человека. Я ходил к нему на программы. Я понимаю, что у него были конфликтные ситуации и он ушел с телевидения. Но он не пропал все равно, он был заметен. Заметен он был своими мыслями.

    Все говорят, что ушла эпоха. А я считаю, что ушла аналитика, которая граничила с порядочностью и честностью. Для меня это удар. Он должен был еще жить.

    Совсем недавно у меня был день рождения. И Вася выставил мое видео на своем канале, показав меня молоденьким. И потом сказал: «Серафимыч, живем же рядом. Ты не пьющий человек, поэтому я не приду к тебе. Но давай ты ко мне придешь».

    А у нас дачи в одном километре друг от друга. Но не сложилось. Всегда думаешь, что позже… Я очень жалею об этой потере», – сказал Ловчев.

    • Уткин умер сегодня в возрасте 52 лет.
    • Предварительно, у него оторвался тромб.
    • Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.03.2024 23:57
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