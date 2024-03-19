Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Егоров обратился к «Матч ТВ» в связи со смертью Уткина

    Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров призвал телеканал «Матч ТВ» увековечить память Василия Уткина.

    «Наверное, я один из немногих журналистов, в судьбе которых он никакой роли не сыграл. Но он поразительное наследие оставил.

    Есть огромное количество людей, звезд на «Матч ТВ», которых он сделал успешными людьми, дал им профессию, возможности, научил многому. Поэтому Уткин живет в каждом из них.

    Кто-то его уже давно из коллег не любит, но никто не будет отрицать, что Уткин живет во всех них. Он – человек огромного масштаба с огромной амплитудой качеств.

    Что касается меня лично: в каких-то дружеских отношениях мы не состояли, ругались в первых сезонах Медиалиги. Были в разных лагерях. Но в последнее время с «Эгриси» и Василием произошло какое-то понимание: с его стороны и с моей.

    Это феномен для всего спортивного пространства России и не только. Он оставался в десятке самых цитируемых журналистов вообще.

    Хотелось бы, чтобы «Матч ТВ», как наследники «НТВ-Плюс», забыли обо всех своих обидах и сделали в память об Уткине что-то большое», – заявил Егоров.

    • Уткин умер сегодня в возрасте 52 лет.
    • Предварительно, у него оторвался тромб.
    • Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.

    Новости по теме
    Виктор Гусев узнал о смерти Уткина в прямом эфире
    Онопко высказался о смерти Уткина
    Реакция Аршавина на смерть Уткина
    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:55
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+