Егоров обратился к «Матч ТВ» в связи со смертью Уткина

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров призвал телеканал «Матч ТВ» увековечить память Василия Уткина.

«Наверное, я один из немногих журналистов, в судьбе которых он никакой роли не сыграл. Но он поразительное наследие оставил.

Есть огромное количество людей, звезд на «Матч ТВ», которых он сделал успешными людьми, дал им профессию, возможности, научил многому. Поэтому Уткин живет в каждом из них.

Кто-то его уже давно из коллег не любит, но никто не будет отрицать, что Уткин живет во всех них. Он – человек огромного масштаба с огромной амплитудой качеств.

Что касается меня лично: в каких-то дружеских отношениях мы не состояли, ругались в первых сезонах Медиалиги. Были в разных лагерях. Но в последнее время с «Эгриси» и Василием произошло какое-то понимание: с его стороны и с моей.

Это феномен для всего спортивного пространства России и не только. Он оставался в десятке самых цитируемых журналистов вообще.

Хотелось бы, чтобы «Матч ТВ», как наследники «НТВ-Плюс», забыли обо всех своих обидах и сделали в память об Уткине что-то большое», – заявил Егоров.