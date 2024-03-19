Реакция РПЛ на смерть Уткина

Российская Премьер-лига опубликовала скорбный пост в связи со смертью Василия Уткина.

«Сегодня не стало великого комментатора, отличного человека и нашего друга Василия Уткина.

Спасибо за «Футбольный клуб», отличные репортажи, воспитанников, которые продолжают делать наш футбол лучше, и счастливое детство многих из нас.

Покойся с миром, легенда, нам будет тебя очень не хватать», – говорится в публикации РПЛ.