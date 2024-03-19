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    Реакция РПЛ на смерть Уткина

    Российская Премьер-лига опубликовала скорбный пост в связи со смертью Василия Уткина.

    «Сегодня не стало великого комментатора, отличного человека и нашего друга Василия Уткина.

    Спасибо за «Футбольный клуб», отличные репортажи, воспитанников, которые продолжают делать наш футбол лучше, и счастливое детство многих из нас.

    Покойся с миром, легенда, нам будет тебя очень не хватать», – говорится в публикации РПЛ.

    • Уткин умер в возрасте 52 лет.
    • Предварительно, у него оторвался тромб.
    • Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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