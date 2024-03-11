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    • В приоритетах Амарала – назначение в «Спартак» иностранного тренера

    В приоритетах Амарала – назначение в «Спартак» иностранного тренера

    Посредники, которые имели отношение к приходу Владимира Ивича в «Краснодар», активно предлагают главного тренера «быков» «Спартаку».

    По данным Metaratings.ru, у спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала в приоритете другие кандидатуры. На данный момент, речь идет об иностранных тренерах.

    • В воскресенье, 10 марта, «Спартак» уступил «Факелу» со счетом 0:2 в матче 20‑го тура РПЛ.
    • Гильермо Абаскаль возглавляет красно-белых с сезона-2022/23. Под его руководством команда в прошлом году выиграла бронзовые медали чемпионата России.
    • Владимир Ивич возглавляет «Краснодар» с января 2023 года, его соглашение рассчитано до 31 декабря 2024-го.
    • Еще одним кандидатом на пост главного тренера команды журналист Иван Карпов назвал Станислава Черчесова.
    • В этом сезоне «Спартак» занимает шестое место в РПЛ с 31 очком.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 11:49
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    Комментарии (7)
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    BRO_football
    1710147239
    Опять наступить на те же грабли? Удачи!
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    NewLife
    1710147551
    Если не Осинькин, то не какой то Ивич, а сильный иностранец.
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1710149581
    Ставьте ловчего и губера консультантом) мы хоть поржем над вами клоунами вместе с факелом!)
    Ответить
    Дядя Серёжа
    1710149810
    Новый А марал по новому затрубит...и опять всё в трубу вылетит... Уже хоть Юран, хоть Аленичев, хоть
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    neim
    1710150018
    Рыжих только не берите больше, не везёт вам с ними ))).
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