В приоритетах Амарала – назначение в «Спартак» иностранного тренера

Посредники, которые имели отношение к приходу Владимира Ивича в «Краснодар», активно предлагают главного тренера «быков» «Спартаку».

По данным Metaratings.ru, у спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала в приоритете другие кандидатуры. На данный момент, речь идет об иностранных тренерах.