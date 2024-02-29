«Торпедо» выступило против матча «Спартака» в «Лужниках»

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин не согласен с потенциальным переносом матча 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Факелом» на стадион «Лужники».
«Новость о проведении матча «Спартак» – «Факел» в «Лужниках» нас не устраивает. Пока решения и официальных документов нет, но понятно, что «Спартаку» надо где-то играть. Однако это не должно быть в ущерб «Торпедо». Пусть они играют после нас.
Эта история – продолжение безумства, которое есть в формате «осень-весна». Когда мы перейдeм на другой формат? Надо, чтобы высшее руководство страны об этом сказало? Я этого не понимаю», – сказал Волнушкин.
- «Спартак» сыграет с «Факелом» 10 марта.
- 11 марта «Торпедо» должно в «Лужниках» принимать «Тюмень».
- Спартаковский домашний стадион «Лукойл Арена» оказался не готов к возобновлению сезона – РПЛ запретила там играть.
- Проблемы с газоном возникли из-за аварийной остановки системы подогрева на фоне выпадения рекордного количества атмосферных осадков в виде снега.
Источник: «Чемпионат»