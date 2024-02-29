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  • Аршавин назвал единственного игрока «Спартака», который боролся бы за место в старте «Зенита»

Аршавин назвал единственного игрока «Спартака», который боролся бы за место в старте «Зенита»

29 февраля 2024, 16:57
14

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин считает, что никто из «Спартака» не способен усилить основной состав петербургской команды.

«Никого бы не забрал из «Спартака» в «Зенит», но там есть хорошие игроки.

Мне Пруцев нравится и Зорин мне больше нравится, чем Игнатов, хоть Михаил и забивает у них.

Зиньковский еще неплохой – он бы боролся за место в стартовом составе «Зенита», – заявил Аршавин.

  • «Зенит» примет «Спартак» в субботу, 2 марта.
  • Начало матча – в 19:30 мск.
  • Команды идут на 2-м и 5-м месте в таблице РПЛ соответственно.

РПЛ возвращается: отгадывайте игроков любимого чемпионата в новой игре!

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Аршавин Андрей Зиньковский Антон
Комментарии (14)
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DOCTOR PENALTY
1709216388
Кроме Зиньковского, ещё Литвинов, Хлусевич, Бабич...
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Дубина
1709216917
А с аля-бзянита не один бы цыган не заиграл в великом СПАРТАКЕ.
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andr45
1709217089
О чем это Аршавин?) Ведь, выполняя решения УЕФА, ФИФА, МОК прием русских в ZENITE запрещен)
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...уефан
1709218238
... Андрюха и сам бы не попадал в нынешний состав!)...
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NewLife
1709220513
Не трогай наших игроков своими немытыми руками после того, как сходил в сортир РБ Спорт.
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ySS
1709220802
Ещё паре-тройке бразилок российское гражданство навялить и можно целую основу заявить) Кстати, вратарей там тоже неплохих растят))
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anatolich72
1709221427
Россияне неликвид в рио-бздяните
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timon2401
1709222240
Скоро закончится власть диктатора и будет питерской команде счастье в пердиве)) ну может фармы из Оренбурга или Сочей какой молодняк по старой дружбе подкинут
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BoevStas1
1709223659
Опять бредит)))
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Krics
1709225664
Чипсоед,ты даже в Сочи на лавке сидел бы,ихмо.
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