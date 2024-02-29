Аршавин назвал единственного игрока «Спартака», который боролся бы за место в старте «Зенита»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин считает, что никто из «Спартака» не способен усилить основной состав петербургской команды.
«Никого бы не забрал из «Спартака» в «Зенит», но там есть хорошие игроки.
Мне Пруцев нравится и Зорин мне больше нравится, чем Игнатов, хоть Михаил и забивает у них.
Зиньковский еще неплохой – он бы боролся за место в стартовом составе «Зенита», – заявил Аршавин.
- «Зенит» примет «Спартак» в субботу, 2 марта.
- Начало матча – в 19:30 мск.
- Команды идут на 2-м и 5-м месте в таблице РПЛ соответственно.
РПЛ возвращается: отгадывайте игроков любимого чемпионата в новой игре!
Источник: «РБ Спорт»