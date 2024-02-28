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Литвинов рассказал о желании поиграть в Европе

28 февраля 2024, 12:37
4

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов готов играть в европейском клубе за меньшую зарплату, если предложение по его трансферу устроит красно-белых.

– Год назад твой агент Герман Ткаченко рассказывал, что вы будете смотреть в сторону Европы через полтора года. Осталось полгода – тайминг такой же?

– В топовых лигах другой уровень футбола – конечно, хочется его попробовать. Думаю, отъезд наших игроков – положительное явление и для России, при успехах люди испытывают гордость за своих, сборная становится сильнее из-за более быстрого прогресса футболистов.

Никто не говорит, что будет легко: другая страна, другая лига, другие партнеры. Но это не должно останавливать. Я очень рад за Сашу, Лешу, Арсена и Далера.

– Далер играет в гораздо менее статусной команде, чем остальные, получает сильно меньше, чем в «Зените». Понимаешь его?

– Конечно. Не вижу смысла бороться за зарплату, если у тебя есть предложение из топовой лиги. Мне всего 22, я отдаю футболу всю жизнь – мне кажется, глупо отказываться от возможного шанса из-за денежных запросов.

Уедешь в средний клуб на невысокую зарплату, проявишь себя там – у тебя появятся более выгодные предложения.

– Что должно произойти, чтобы ты ушел из «Спартака» в европейский клуб?

– Предложение, которое устроит клуб.

– Потому что ты будешь согласен почти на любые условия?

– Да. Но перед этим, конечно, хочется выиграть чемпионство со «Спартаком». Когда клуб выиграл титул в прошлый раз, я подавал мячи. Это незабываемые эмоции. С того момента мечтал оказаться на месте игрока «Спартака»-чемпиона России.

  • Литвинов в этом сезоне провел 16 матчей за «Спартак», в которых отметился 2 голевыми передачами.
  • По итогам 18 туров красно-белые занимают пятое место в РПЛ с 30 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 8 очков.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Литвинов Руслан
Комментарии (4)
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Дядя Серёжа
1709113402
Стабилизируйся в составе с нынешним руководством, глядишь приглянешься кому не из слабых
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MazaiNN
1709113898
Далер выбрал то что нужно. Каждому по способностям. В клубе выше статусом он не выдержал бы конкуренции. Забыли о Магомеде Оздоеве. Играет отлично. Если играть в Европе то в подобных чемпионатах. Греция. Чехия. Сербия. Если Испания то Сегунда. В Примьере не потянут. Пример тот же Арсен. Полный ноль. Серия Б в Италии. В Англии даже в Чемпионшипе на лавке сидеть будут.
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...уефан
1709114552
...как, бабы в конце 80-ых и в 90-ых, выйти замуж за иностранца, похрен за кого, похрен откуда...
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