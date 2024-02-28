Литвинов рассказал о желании поиграть в Европе

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов готов играть в европейском клубе за меньшую зарплату, если предложение по его трансферу устроит красно-белых.

– Год назад твой агент Герман Ткаченко рассказывал, что вы будете смотреть в сторону Европы через полтора года. Осталось полгода – тайминг такой же?

– В топовых лигах другой уровень футбола – конечно, хочется его попробовать. Думаю, отъезд наших игроков – положительное явление и для России, при успехах люди испытывают гордость за своих, сборная становится сильнее из-за более быстрого прогресса футболистов.

Никто не говорит, что будет легко: другая страна, другая лига, другие партнеры. Но это не должно останавливать. Я очень рад за Сашу, Лешу, Арсена и Далера.

– Далер играет в гораздо менее статусной команде, чем остальные, получает сильно меньше, чем в «Зените». Понимаешь его?

– Конечно. Не вижу смысла бороться за зарплату, если у тебя есть предложение из топовой лиги. Мне всего 22, я отдаю футболу всю жизнь – мне кажется, глупо отказываться от возможного шанса из-за денежных запросов.

Уедешь в средний клуб на невысокую зарплату, проявишь себя там – у тебя появятся более выгодные предложения.

– Что должно произойти, чтобы ты ушел из «Спартака» в европейский клуб?

– Предложение, которое устроит клуб.

– Потому что ты будешь согласен почти на любые условия?

– Да. Но перед этим, конечно, хочется выиграть чемпионство со «Спартаком». Когда клуб выиграл титул в прошлый раз, я подавал мячи. Это незабываемые эмоции. С того момента мечтал оказаться на месте игрока «Спартака»-чемпиона России.