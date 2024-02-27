«Челси» начал поиск замены для Почеттино

В «Челси» всерьез задумались о смене главного тренера после поражения от «Ливерпуля» (0:1) в финале Кубка английской лиги.

Клуб уже начал поиск замены для Маурисио Почеттино. который прошлым летом заключил контракт с лондонцами по схеме «2+1».

Руководство «Челси» опасается, что команда пропустит еще один еврокубковый сезон.

Боссы клуба обсуждают возможность приглашения тренера «Спортинга» Рубена Аморима.