Олег Матыцин, министр спорта РФ, не считает футбол самым популярным видом спорта.
«Хоккей сейчас – самый популярный вид спорта. Яркий проект – КХЛ, новые стадионы, фантастическая арена в Санкт-Петербурге, которая позволит огромному количеству людей быть причастными к тому, что происходит на льду.
Пример наших спортсменов – возможность ориентироваться на ролевые модели, героев спорта, которые являются гармонично развитыми личностями.
Талантливый человек талантлив во всем, главное – дать условия для проявления этого таланта», – сказал Матыцин.
- Министр занимает пост с 2020 года.
- При нем случилось почти тотальное международное отстранение российского спорта.
- Оно длится 2 года.