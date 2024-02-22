Министр спорта РФ назвал самый популярный вид спорта – это не футбол

Олег Матыцин, министр спорта РФ, не считает футбол самым популярным видом спорта.

«Хоккей сейчас – самый популярный вид спорта. Яркий проект – КХЛ, новые стадионы, фантастическая арена в Санкт-Петербурге, которая позволит огромному количеству людей быть причастными к тому, что происходит на льду.

Пример наших спортсменов – возможность ориентироваться на ролевые модели, героев спорта, которые являются гармонично развитыми личностями.

Талантливый человек талантлив во всем, главное – дать условия для проявления этого таланта», – сказал Матыцин.