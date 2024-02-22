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    • Министр спорта РФ назвал самый популярный вид спорта – это не футбол

    Министр спорта РФ назвал самый популярный вид спорта – это не футбол

    Олег Матыцин, министр спорта РФ, не считает футбол самым популярным видом спорта.

    «Хоккей сейчас – самый популярный вид спорта. Яркий проект – КХЛ, новые стадионы, фантастическая арена в Санкт-Петербурге, которая позволит огромному количеству людей быть причастными к тому, что происходит на льду.

    Пример наших спортсменов – возможность ориентироваться на ролевые модели, героев спорта, которые являются гармонично развитыми личностями.

    Талантливый человек талантлив во всем, главное – дать условия для проявления этого таланта», – сказал Матыцин.

    • Министр занимает пост с 2020 года.
    • При нем случилось почти тотальное международное отстранение российского спорта.
    • Оно длится 2 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.02.2024 20:12
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    Комментарии (10)
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    qwertyйцукен
    1708625351
    Ну кому как..Кому и кобыла невеста.Гы гы
    Ответить
    Январь 59
    1708627308
    Это смотря в каком регионе. У нас в Краснодарском крае, где зима бывает 2-2.5 недели в году в хоккей никто не играет. Если в моём детстве водоёмы замерзали , то последние 50 лет это крайняя редкость. Играть негде. Зато футбольных школ( благодаря С. Н.Галицкому) полно по всему краю. Понятное дело, что в Якутии и Красноярском крае, где Зима 9 месяцев в году можно развивать хоккей, а в Краснодарском крае- даже коньки и клюшки в магазинах никогда не продавали.
    Ответить
    NewLife
    1708627978
    Нет оснований доверять оценкам этого типа(
    Ответить
    Fialet
    1708628949
    Да херота это КХЛ. Слизали формат с НХЛ, во всём западу подлизывают. Раньше был нормальный чемпионат, каждая игра была важна для турнирной таблицы, а теперь большую часть сезона можно разминаться, главное в первые 16 попасть, и только потом в играх на вылет начинают играть по настоящему.
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    Krics
    1708632184
    Введи фанайди и посмотрим,ихмо
    Ответить
    шахта Заполярная
    1708632244
    Оба вида очень популярны, один зимой, другой летом. Главное что не сказал фигурное катание, а то можно было подумать что министр ......
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    Spirit_78
    1708639477
    Клубный футбол "выезжал" на еврокубках, которых сейчас нет. Так что всё логично.
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    zigbert
    1708675779
    Спорное утверждение. Наверное это произошло под влиянием открытия нового ледового дворца в Санкт-Петербурге. Но все таки даже Финляндия нас обошла по количеству таких сооружений.
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