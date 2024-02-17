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    • Мостовой озвучил свою позицию по поводу возвращения пива на российские стадионы

    Мостовой озвучил свою позицию по поводу возвращения пива на российские стадионы

    Александр Мостовой рассказал о своем отношении к возможному возвращению пива на футбольные стадионы в России.

    «Я не против пива на матчах РПЛ. Большую часть своей жизни прожил и проиграл за границей, и спокойно относился к алкоголю на стадионе. Там допустимо пиво в спорте, и никто на это не обращает внимания.

    Понимаю, какие риски за собой ведет данная инициатива для России. Если наши люди пьют, то до последнего. Русский человек не может обойтись одним бокалом – будет и три, и пять. Это зависит лично от самого человека.

    Но с другой стороны, сейчас все контролируется, поэтому если возникнут какие-либо вопросы, то проще ввести норму – два бокала пива на человека. Когда покупаешь пенное на стадионе, то сканируется твой билет. Надо это контролировать, если кто-то боится за то, что наши болельщики могут нажраться.

    Есть своя опасность в пиве на стадионе – на футбол ходят женщины и дети, пожилые люди, но так не против этой инициативы. В Испании, например, пиво пили не только болельщики, но и сами футболисты. Бутылки стояли в раздевалках, а после игр выпить пивко было вообще обязательным!

    До матча и после него люди спокойно встречаются за бокалом пива или вина. Но чтобы такое было в России… Тут уже вопрос к нашей культуре», – заявил Мостовой.

    • Запрет на продажу алкогольной продукции на российских стадионах действует с 2005 года.
    • Возвращение пива – один из пунктов плана по стимулированию болельщиков оформлять Fan ID.

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    Источник: Sport24

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    17.02.2024 12:00
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1708163334
    ..."ели мясо мужики, пивом запивали"(с)...
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    Bozigit
    1708166920
    Мост эксперт во всем)
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