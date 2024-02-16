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    Валуев высказался по вопросу возвращения пива на стадионы

    Депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев высказал свое мнение о доступности спиртного на спортивных соревнованиях.

    «Я против пива на стадионах, не раз об этом говорил. Не должно быть алкоголя в спорте. На самом деле, мы составили целое пояснительное письмо, когда голосовали за запрет алкогольных напитков на футбольных матчах в России.

    Помню, как принимали этот закон. Большинство проголосовали за отмену пива на стадионах. А сейчас что, ситуация изменилась?» – сказал Валуев.

    • Продажа пива на спортивных объектах и мероприятиях в России запрещена с 2005 года.
    • Пиво временно возвращали на российские стадионы на матчах Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020, который проходил в 2021 году.
    • Сейчас на стадионах разрешено только безалкогольное пиво.

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    Источник: Sport24

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    16.02.2024 13:34
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    Комментарии (3)
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    Cleaner
    1708080271
    Валуев: - Увижу кого с пивом на стадионе - дам в репу!
    Ответить
    Suvorov71
    1708081578
    О. горе, когда такие люди в нашей думе есть, бык комолый
    Ответить
    subbotaspartak
    1708091381
    Если он перестанет есть свинину, нам тоже нельзя?
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