Валуев высказался по вопросу возвращения пива на стадионы

Депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев высказал свое мнение о доступности спиртного на спортивных соревнованиях.

«Я против пива на стадионах, не раз об этом говорил. Не должно быть алкоголя в спорте. На самом деле, мы составили целое пояснительное письмо, когда голосовали за запрет алкогольных напитков на футбольных матчах в России.

Помню, как принимали этот закон. Большинство проголосовали за отмену пива на стадионах. А сейчас что, ситуация изменилась?» – сказал Валуев.