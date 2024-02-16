Валуев высказался по вопросу возвращения пива на стадионы

Депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев высказал свое мнение о доступности спиртного на спортивных соревнованиях.
«Я против пива на стадионах, не раз об этом говорил. Не должно быть алкоголя в спорте. На самом деле, мы составили целое пояснительное письмо, когда голосовали за запрет алкогольных напитков на футбольных матчах в России.
Помню, как принимали этот закон. Большинство проголосовали за отмену пива на стадионах. А сейчас что, ситуация изменилась?» – сказал Валуев.
- Продажа пива на спортивных объектах и мероприятиях в России запрещена с 2005 года.
- Пиво временно возвращали на российские стадионы на матчах Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020, который проходил в 2021 году.
- Сейчас на стадионах разрешено только безалкогольное пиво.