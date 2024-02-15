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    УЕФА раскрыл траты клубов РПЛ на зарплаты игроков

    Стало известно, сколько денег клубы РПЛ потратили на оклады футболистов в 2022 финансовом году.

    Из отчета УЕФА следует, что было потрачено 380 миллионов евро. Это 36 процентов от суммарной выручки.

    Среди европейских лиг РПЛ занимает седьмое место по этому показателю:

    1. АПЛ – 3,255 млрд евро;
    2. Ла Лига – 2,015 млрд;
    3. Серия А – 1,602 млрд;
    4. Бундеслига – 1,428 млрд;
    5. Лига 1 – 1,388 млрд;
    6. Чемпионат Турции – 409 млн;
    7. РПЛ – 380 млн;
    8. Чемпионат Бельгии – 346 млн;
    9. Чемпионат Португалии – 292 млн;
    10. Чемпионат Нидерландов – 256 млн.

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    Источник: сайт УЕФА

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    15.02.2024 21:58
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    Комментарии (6)
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    Болотоход
    1708024865
    Дырявый бзянит трати только 300 а остальные все клубы 80. Стыдно за блохастых всем.
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    fakeid
    1708025373
    шах и мат позорной тарасне. даже если предположить, что зенит платит сотку (на самом деле меньше) - то с учётом доходов это вообще фантики. и только обосцанный болотоход (и жена его промквас) будет визжать, что зенит тратит больше всех - но при этом зарабатывает меньше всех. ахах.
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    Vratarь
    1708025525
    Интереснее цифра "36% от суммарной выручки". От какой?
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