УЕФА раскрыл траты клубов РПЛ на зарплаты игроков

Стало известно, сколько денег клубы РПЛ потратили на оклады футболистов в 2022 финансовом году.

Из отчета УЕФА следует, что было потрачено 380 миллионов евро. Это 36 процентов от суммарной выручки.

Среди европейских лиг РПЛ занимает седьмое место по этому показателю: