УЕФА раскрыл траты клубов РПЛ на зарплаты игроков

Стало известно, сколько денег клубы РПЛ потратили на оклады футболистов в 2022 финансовом году.
Из отчета УЕФА следует, что было потрачено 380 миллионов евро. Это 36 процентов от суммарной выручки.
Среди европейских лиг РПЛ занимает седьмое место по этому показателю:
- АПЛ – 3,255 млрд евро;
- Ла Лига – 2,015 млрд;
- Серия А – 1,602 млрд;
- Бундеслига – 1,428 млрд;
- Лига 1 – 1,388 млрд;
- Чемпионат Турции – 409 млн;
- РПЛ – 380 млн;
- Чемпионат Бельгии – 346 млн;
- Чемпионат Португалии – 292 млн;
- Чемпионат Нидерландов – 256 млн.