«Зенит» разгромил «Сантос», Семаку не хватает игроков, Смородской – пенсии и другие новости

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.02.2024 10:00
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    Комментарии (2)
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    Скай
    1707891441
    бЗинитовскому физруку не хватает игроков, бу-га-га. Ну так пусть прикупит копченых, грязьпром деньжат подкинет, а Бразилия большая.
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    Номэд
    1707900745
    Даёшь больше бразил гендиру педикулёзных.
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