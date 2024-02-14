«Зенит» разгромил «Сантос», Семаку не хватает игроков, Смородской – пенсии и другие новости

Вице-чемпион мира Галлас – о Головине: «Он недостаточно стабилен».
Зарема заявила о пристрастии 67-летней Смородской к алкоголю.
Живущая на Рублевке Смородская пожаловалась на маленькую пенсию.
Чорлука объяснил, почему отказал «Спартаку».
Чорлука: «Дзюба – грязный игрок».
Смородская объяснила, почему Кучука после увольнения из «Локо» не пускали на базу за вещами.
Товарищеский матч. «Зенит» крупно победил «Сантос» в Катаре (4:1)
Семак выделил проблемные позиции в «Зените».
Семак прокомментировал очередной титул «Зенита».
Абаскаль подробно объяснил, почему Джикия стал запасным в «Спартаке».