Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Семак прокомментировал очередной титул «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями от победы в Кубке равноправия.

    • «Зенит» досрочно выиграл товарищеский турнир в Катаре.
    • В заключительном матче россияне разгромили «Сантос» (4:1).
    • Следующий Кубок равноправия – через год снова в Катаре.

    – Сергей Богданович, поздравляем с победой над «Сантосом» и в Кубке Равноправия! Поделитесь эмоциями после игры.

    –Игра складывалась по-разному, смогли забить достаточно хорошие мячи. Первый тайм мне понравился больше и по интенсивности, и по прессингу, и по активности наших игроков. Второй тайм, исходя из результата, получился менее активным, к сожалению. Но в целом были и хорошие моменты, и не очень хорошие. Нормальная игра для сборов.

    Что касается самого турнира, побеждать всегда приятно. Самое важное, что выполнен определенный объем работы, и мы обошлись без серьезных потерь.

    Новости по теме
    Непомнящий назвал чемпиона РПЛ-2023/24 2
    Андрей Мостовой пожаловался на тяжелую коммуникацию с зенитовскими бразильцами 7
    Круговой эмоционально отпраздновал гол на тренировке «Зенита-2» 8
    Источник: официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.02.2024 21:21
    Рекомендуем
    Комментарии (46)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1707849446
    ..."Да, уж. Однако"- сказал Киса Воробьянинов... Кубок оловянного кольца в нос)...
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1707849528
    Нормальный чемпионский ход! И игра в порядке и счёт! Нужно так и прибавите!
    Ответить
    Дубина
    1707849839
    Сарай чашкой железной пополнился!! ХА ХА ХА
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1707852195
    Такие титулы срамтак любит коллекционировать. Этими банками у них весь музей заставлен. Нормальный титул только лет через 20 подгонит правительство на какой нибудь юбилей. Гыгыгы
    Ответить
    ivany4
    1707853599
    Вероятно Семак не знает, сколько народного бабла заплатил Миллер за организацию этого турнира. Удивительно, но даже высокопоставленные поклонники бездомных удивились таким большим, ненужным тратам. Жаль не называют сумму, вероятно годовой бюджет какого - нибудь большого города. А ведь заплатили всем участникам немалые суммы, за участие(питание, проживание, тренировочное время, премиальные). Сантос, чтоб не возвращать аванс из-за сложившихся обстоятельств, прислал молодежку наплевав на договоренности. Ну как в таких условиях досрочно не взять такой важный кубок.)) Поздравляю команду расхитителей народного добра с очередным купленным кубком!!!
    Ответить
    шахта Заполярная
    1707856176
    Семак рад, медведь рад, миллер рад, а еще больше рады молодежь Сантоса, они таких "премиальных" в жизни не видали.
    Ответить
    Айболид
    1707857274
    Как деревенские собаки ночью - одна гавкнет "гас-гас-гас-пром-фсё-купил" , потом из соседних дворов подхватывают и далее и далее . А кто, что и по какой причине уже никто и не помнит . Просто массовое брехалово .
    Ответить
    PAREVG.
    1707859693
    Проведите кубок Зенита, где будут участвовать первая команда, дубль, вторая команда, и молодежка. Его героически выиграет первая команда, и все мартыхаи во главе с Семаком будут гордится им...
    Ответить
    somn
    1707885545
    Что-то ****** раскудахтались. Видно их уже трясёт, 2-е марта уже близко. Ждите...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+