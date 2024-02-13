Семак прокомментировал очередной титул «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями от победы в Кубке равноправия.

«Зенит» досрочно выиграл товарищеский турнир в Катаре.

В заключительном матче россияне разгромили «Сантос» (4:1).

Следующий Кубок равноправия – через год снова в Катаре.

– Сергей Богданович, поздравляем с победой над «Сантосом» и в Кубке Равноправия! Поделитесь эмоциями после игры.

–Игра складывалась по-разному, смогли забить достаточно хорошие мячи. Первый тайм мне понравился больше и по интенсивности, и по прессингу, и по активности наших игроков. Второй тайм, исходя из результата, получился менее активным, к сожалению. Но в целом были и хорошие моменты, и не очень хорошие. Нормальная игра для сборов.

Что касается самого турнира, побеждать всегда приятно. Самое важное, что выполнен определенный объем работы, и мы обошлись без серьезных потерь.