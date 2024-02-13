Живущая на Рублевке Смородская пожаловалась на маленькую пенсию

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская недовольна размером пенсии.

– Какая в итоге у вас сейчас пенсия?

– 32 тысячи рублей. То есть я, человек, который более 30 лет отработал на руководящих должностях, получаю пенсию почти как обычный пенсионер по старости. Вот такая «справедливость».

– При этом живете на Рублевке, в своем доме.

– Он был построен аж 27 лет назад, когда я была вице-президентом ВТБ. По сегодняшним меркам, он вообще ничего не стоил.