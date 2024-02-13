Живущая на Рублевке Смородская пожаловалась на маленькую пенсию

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская недовольна размером пенсии.
– Какая в итоге у вас сейчас пенсия?
– 32 тысячи рублей. То есть я, человек, который более 30 лет отработал на руководящих должностях, получаю пенсию почти как обычный пенсионер по старости. Вот такая «справедливость».
– При этом живете на Рублевке, в своем доме.
– Он был построен аж 27 лет назад, когда я была вице-президентом ВТБ. По сегодняшним меркам, он вообще ничего не стоил.
- Смородская возглавляла «Локомотив» в 2010-2016 годах.
- При ней команда взяла Кубок России.
- Сейчас 67-летняя Смородская нигде официально не работает.