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    • Живущая на Рублевке Смородская пожаловалась на маленькую пенсию

    Живущая на Рублевке Смородская пожаловалась на маленькую пенсию

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская недовольна размером пенсии.

    – Какая в итоге у вас сейчас пенсия?

    – 32 тысячи рублей. То есть я, человек, который более 30 лет отработал на руководящих должностях, получаю пенсию почти как обычный пенсионер по старости. Вот такая «справедливость».

    – При этом живете на Рублевке, в своем доме.

    – Он был построен аж 27 лет назад, когда я была вице-президентом ВТБ. По сегодняшним меркам, он вообще ничего не стоил.

    • Смородская возглавляла «Локомотив» в 2010-2016 годах.
    • При ней команда взяла Кубок России.
    • Сейчас 67-летняя Смородская нигде официально не работает.

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    Источник: Sport24

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    13.02.2024 16:18
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    Комментарии (9)
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    VPERDIV SPARTAK
    1707830625
    Пенсии у всех мелкие,и это позорище
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    fakeid
    1707831571
    ну и в чём она не права? хотя, меня ещё возмущает наша практика считать стаж по формуле "год за полтора". начиная с серых дармоедов - заканчивая артистами театров. артисты, млять! пц, какой у них тяжкий труд. и так привилегий выше крыши, конфеты-цветы, бесплатный проезд, проходки на любой спектакль, все их знают, уважают, з/п большие, подработки в кино. да много чего ещё можно назвать. но, бедняжки, страдают так, что им определили ранний выход на пенсию. и ещё санатории на югах для них, там же и сдохнуть можно бесплатно. элитный такой дом престарелых для бывших артистов, где можно жить до конца дней своих на халяву. чёт прям бесит. как и авиа отрасль. если ты там - год за полтора. даже если ты инженер. остальные инженеры хуже, что ли?
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    Project Бабангида
    1707832800
    до слёз жалко бабу Олю. тут либо с рублёвки придётся съехать , либо в вагон ресторан проводницей устроится
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    Marshall1956
    1707834061
    Руководители должны получать меньше чем рабочие ,как при СССР.так что радоваться должна что такая не обоснованная пенсия.Тем более живя на рублевке
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    DVOK68
    1707834933
    Ничего,бывает.
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    alex1951
    1707834998
    Ну ,что сказать ....плачу... Продай за рубль Рублевку.))) И выращивай смородину ,сорт назовешь своим именем..))) И запомни : не в деньгах щастье.. pS. Приезжай ко мне - покормлю ,напою ,спать уложу ,ибо мой пенсион в 700 евросов это позволяет...удачи)))
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    Ziklop
    1707835054
    доход от вложений в месяц, сколько нулей приписать к 5? не меньше шести!
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    alefreddy
    1707841712
    там земля одна бешеных бабок стоит
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    ABC--google
    1707923726
    Обычный пенсионер далеко не 32 получает. Это ещё один показатель неравенства и наплевательства на обычного человека.
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