Семак выделил проблемные позиции в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пожаловался на некомплект на флангах обороны.

«Можно сказать, что фланги защиты не до конца укомплектованы. Но на оставшиеся месяцы чемпионата у нас есть кем заменить игроков на эту позицию. Это лучше, чем делать какие-то резкие движения», – сказал Семак.