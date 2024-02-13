Семак выделил проблемные позиции в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пожаловался на некомплект на флангах обороны.
«Можно сказать, что фланги защиты не до конца укомплектованы. Но на оставшиеся месяцы чемпионата у нас есть кем заменить игроков на эту позицию. Это лучше, чем делать какие-то резкие движения», – сказал Семак.
- Зимой команду покинули Алексей Сутормин и Данил Круговой, игравшие на флангах защиты.
- «Зенит» возобновит сезон 2 марта домашним матчем со «Спартаком».
- Петербуржцы идут в РПЛ 2-ми, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.