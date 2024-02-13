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    Семак выделил проблемные позиции в «Зените»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пожаловался на некомплект на флангах обороны.

    «Можно сказать, что фланги защиты не до конца укомплектованы. Но на оставшиеся месяцы чемпионата у нас есть кем заменить игроков на эту позицию. Это лучше, чем делать какие-то резкие движения», – сказал Семак.

    • Зимой команду покинули Алексей Сутормин и Данил Круговой, игравшие на флангах защиты.
    • «Зенит» возобновит сезон 2 марта домашним матчем со «Спартаком».
    • Петербуржцы идут в РПЛ 2-ми, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.

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    Источник: «Чемпионат»

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    13.02.2024 20:32
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    Комментарии (5)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707847692
    И то верно! Резких движений не нужно! Спокойно становимся чемпионами и гуляем )
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    Бомбардиръ
    1707847928
    Зенит много кого покупал, и так у него вдруг появилась недостача игроков?
    Ответить
    Suvorov71
    1707848580
    Сегожа, закажи в Бразилии все что надо, промквас оплатит и надо отменять лимит, все, не нужны помойке игроки с российскими паспортами или выдайте паспорта бразильцам, а что это выход
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    andr45
    1707898344
    СЕМАК прав, ZENITE катастрофически не хватает защитников( Разве Фернандес, Алип, Эракович, Сантос, Родригао защитники?( Пора Миллеру ехать в Бразилию!
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