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    • Абаскаль подробно объяснил, почему Джикия стал запасным в «Спартаке»

    Абаскаль подробно объяснил, почему Джикия стал запасным в «Спартаке»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался по ситуации своего защитника Георгия Джикии.

    – Почему Георгий Джикия потерял место в составе?

    – Все решения, которые я принимаю, подходят под определенные критерии. И согласно им, необходимо доверие. У нас 25 футболистов – группа, которая тренируется от начала и до конца недели. И на протяжении этого периода, с понедельника по пятницу, мы как бы наполняем бензином команду, чтобы выпускать на матч.

    Для каждой позиции на поле у нас есть определенные стандарты, которым футболисты должны соответствовать: это и высокоинтенсивный бег, и определенное количество беговой нагрузки в целом, и восстановление. Это все должно соответствовать тому футболу, который мы хотим видеть от команды. Речь идет о высоком прессинге, когда мы смело идем на соперника. Мы также должны уметь обороняться при быстрых контратаках. И я делаю выбор исходя из этих параметров, чтобы команда играла как можно лучше в каждом конкретном матче.

    Тут важно отметить, что все эти параметры едины для всех. Все стартуют одинаково, а далее мы уже смотрим. Бывают позиции, где футболисты плюс‑минус схожие, где‑то они немного разные. Но тем не менее критерии единые. Мы исходим исключительно из этих характеристик для того, чтобы подготовить команду к матчам наилучшим образом.

    – У вас акцент – на скорости, интенсивности, на взрывной беговой работе. У Георгия проблемы, в первую очередь, с этим? Это ключевой момент в вашем решении по нему?

    – Для нас очень важны эти критерии, о которых я говорил. Это не индивидуальная ситуация. Потому что, к примеру, если мы возьмем центральных защитников, то есть определенные параметры, которые мы отслеживаем. Например, число выигранных единоборств. То же самое для крайних защитников, там уже есть свои показатели: подключения в атаку.

    Для всех остальных позиций – то же самое. Мы это анализируем и принимаем решения, исходя из того, кто наилучшим образом готов помогать команде, показывая тот футбол, что мы хотим – футбол активный.

    Для защитников также важным параметром являются и передачи вперед – те передачи, которые позволяют преодолевать линии соперника. Мы учитываем все эти компоненты и делаем наш выбор.

    – Больше претензий к тому, как он играет с мячом или без него?

    – Мы не можем проводить такое разделение. Тут все вместе, комплексно.

    Приведу пример. У нас есть Квинси Промес, очень важный для нас игрок, Соболев, Игнатов, Манфред Угальде к нам присоединился. Это игроки группы атаки, но мы их рассматриваем и с точки зрения обороны, потому что они – это первая линия, с которой начинается оборона. И если они что‑то сделали неправильно, с чем‑то не справляются, то у линий дальше тоже происходят проблемы. То есть мы не можем линии рассматривать только как атаку или только как оборону. Все в совокупности.

    – Георгий сказал, что причины, почему он стал реже играть, были не только футбольные. Понимаете, о чем речь?

    – Честно говоря, не понимаю. Все, что мы делаем, достаточно объективно и построено на фактах. У нас есть видео всех тренировок, все данные, все параметры и показатели записаны, мы все фиксируем и анализируем. Иногда даже чересчур много.

    Есть отчеты по каждому игроку. Начиная с отчетов по физической составляющей. Александр Зайченко записывает все данные GPS. По игровым моментам мы с разных камер все параметры учитываем.

    Наша команда формировалась на прямом общении. Все наши критерии и параметры всегда открыты для всех. Мы ни от кого ничего не скрывали в этом отношении. Это доверие, о котором мы говорили прежде.

    Тренер должен выбрать определенную линию и ей следовать, потому что будет странно, если я в один день требую одно, на второй – другое. И футболисты не понимали бы, что от них требуется. Параметры были расставлены изначально, они всегда были открыты. Мы анализируем каждый день. Все понимают, на что мы конкретно обращаем внимание.

    – Разговор с Георгием был, когда вы ему показывали эти цифры? Или главный тренер не должен этого делать?

    – Тренер должен. И так и происходит. Эти встречи были. Иногда я не присутствую на этих встречах. У меня есть помощники, которые порой проводят индивидуальные теории для футболистов. Часто на них бываю и я, в том числе такие встречи были и с Георгием. И не один раз: это происходит после матча, в течение недели, в рамках подготовки к следующему матчу или при анализе предыдущей встречи.

    У нас есть определенный план по поводу видео– и теоретических занятий. Мы распределяем тот видеоматериал, что у нас есть: кому‑то мы просто отправляем видео посмотреть и добавить какие‑то комментарии, кого‑то приглашаем для личной беседы. Где‑то имеют место групповые беседы. У нас есть план на всю неделю, в который вовлекаются все‑все футболисты.

    – А бывали ли встречи «человеческого плана»? Вы могли понимать, что ситуация – взрывоопасная, что Георгий недоволен. Пытались ли вы погасить ситуацию до сборов?

    – В этом отношении мы всегда открыты. У нас бывают разного рода беседы. Мы не переходим границы и не интересуемся слишком личными вещами при этом. Футбол – такая вещь: кто‑то играет, а кто‑то – нет. Кто‑то может быть доволен, кто‑то – нет, но надо действовать на благо команды, чтобы добиваться нужного нам результата. Такая работа должна проводиться, и она проводится.

    В этом отношении мы не одиноки. У нас есть и клуб, и руководство, которые тоже помогают, которые всегда рядом. Мы единая семья! Мы всегда рядом друг с другом и мы всегда друг друга поддерживаем.

    – То есть все‑таки такая встреча была?

    – У нас были всевозможные встречи со всеми футболистами. Я не могу точно понять, о какой именно встрече спрашиваете вы, но мы общаемся с игроками по всем футбольным и нефутбольным вопросам. По всему, что их может беспокоить, что может влиять на их игру, на их вклад в достижения команды. Разговоры ведутся с каждым футболистом.

    • У игрока летом истекает контракт.
    • По словам агента Джикии Вадима Шпинева, соглашение будет продлено только в случае отсутствия Абаскаля в клубе.
    • Джикия в «Спартаке» с 2017 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.02.2024 00:32
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    Комментарии (17)
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    шахта Заполярная
    1707862306
    Если так как Абаскаль говорит, так что еще нужно. Получается что Джикия схватил манию величия и не важно в какой форме, но он должен играть, катать мяч назад и вдоль поля.
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    dragoff
    1707873793
    Вполне конкретно и все по делу
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    VPERDIV SPARTAK
    1707880022
    Пропел конечно красиво! Выходит что они два болвана!) Один не понимает о чем речь, второй не может сказать в чём проблема!) Это и говорит что в клубе снова и снова бардак
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    Иннокентий-Смоктуновский-
    1707892364
    Честно говоря эти паспортисты запарили уже привыкли иметь закреплённое место за собой а если ещё полсезона нормально отыграют то вообще уже сами начинают учить тренеров у нас ни один паспортист не прогрессирует потому что знают что можно не дорабатывать и так место не потеряет вот недавно Головин интервью давал говорил что у нас можно мячь принять и чай попить пока кто-то накроет а в Европе такое не возможно темп борьба скорости совсем другие там таких халявщиков быстро сажают на лавку а у нас тебе ещё капитанскую повязку дадут короче этот лимит конкретно раслабил наших футболистов
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    ivany4
    1707892832
    Все таки полное интервью читается и понимается лучше, чем обрывки.)) Поражаюсь терпению Абаскаля, все разжевывать писакам, мнящих себя специалистами в футболе. Все расставил по своим местам. Если и после этого интервью будут продолжать мусолить эту тему, то это будет означать только одно - деградацию многих специалистов, пишущих о футболе. Так как это произошло с комментаторами срачтв, захотевших славы Маслоченко и Озерова. Где, в каком регламенте проведения футбольных матчей написано, что во время матча можно бросить комментировать игру, и брать интервью у скамейки запасных? А еще говорят дремучая Россия. Да мы впереди планеты всей в комментированиях игр и трактовках правил футбола, в зависимости от играющих команд.))
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    JTherry
    1707893392
    "высокоинтенсивный бег, и определенное количество беговой нагрузки...число выигранных единоборств...важным параметром являются и передачи вперед..." Джикия бегает медленно, вяло, при больших игровых нагрузках травмируется (постоянно), по числу выигранных единоборств сильно уступает Дуарте и Бабичу, вместо передач вперёд "наш капитан" ничтоже сумняшеся пасует с центра поля вратарю, так же надёжнее, поскольку все пасы его вперёд летят в аут (как правило)... ну и в чём не прав Абаскаль, посадивший эту забронзовевшую статую на лавку..?) кстати, вчерашние матчи ЛЧ (на примере РБ Лейпциг-Реал) показывают правоту Абаскаля - все матчи прошли в быстром темпе, в обоюдоострой игре команд, с большим количеством ударов по воротам...
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707894312
    А если коротко, то грузин дырка, а рыжий ноунейм в футбольном мире. Гыгыгы
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    alefreddy
    1707904309
    корректно не сказал что Жора не успевает за развитием событий а дырка в обороне кому нужна.К тому же он не молодой чтобы прибавить а наоборот
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    ABF
    1707925071
    Не верю в Абаскаля (хотелось бы ошибиться), но то, что Джикия резко сдал, видно всем. Бабич намного надёжнее и мобильнее, да и Дуарте последние игры был лучшим! Георгию надо очень постараться, чтобы вернуться в основу, это Спартак, где прошлые заслуги никого не интересуют!
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