Абаскаль подробно объяснил, почему Джикия стал запасным в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался по ситуации своего защитника Георгия Джикии.

– Почему Георгий Джикия потерял место в составе?

– Все решения, которые я принимаю, подходят под определенные критерии. И согласно им, необходимо доверие. У нас 25 футболистов – группа, которая тренируется от начала и до конца недели. И на протяжении этого периода, с понедельника по пятницу, мы как бы наполняем бензином команду, чтобы выпускать на матч.

Для каждой позиции на поле у нас есть определенные стандарты, которым футболисты должны соответствовать: это и высокоинтенсивный бег, и определенное количество беговой нагрузки в целом, и восстановление. Это все должно соответствовать тому футболу, который мы хотим видеть от команды. Речь идет о высоком прессинге, когда мы смело идем на соперника. Мы также должны уметь обороняться при быстрых контратаках. И я делаю выбор исходя из этих параметров, чтобы команда играла как можно лучше в каждом конкретном матче.

Тут важно отметить, что все эти параметры едины для всех. Все стартуют одинаково, а далее мы уже смотрим. Бывают позиции, где футболисты плюс‑минус схожие, где‑то они немного разные. Но тем не менее критерии единые. Мы исходим исключительно из этих характеристик для того, чтобы подготовить команду к матчам наилучшим образом.

– У вас акцент – на скорости, интенсивности, на взрывной беговой работе. У Георгия проблемы, в первую очередь, с этим? Это ключевой момент в вашем решении по нему?

– Для нас очень важны эти критерии, о которых я говорил. Это не индивидуальная ситуация. Потому что, к примеру, если мы возьмем центральных защитников, то есть определенные параметры, которые мы отслеживаем. Например, число выигранных единоборств. То же самое для крайних защитников, там уже есть свои показатели: подключения в атаку.

Для всех остальных позиций – то же самое. Мы это анализируем и принимаем решения, исходя из того, кто наилучшим образом готов помогать команде, показывая тот футбол, что мы хотим – футбол активный.

Для защитников также важным параметром являются и передачи вперед – те передачи, которые позволяют преодолевать линии соперника. Мы учитываем все эти компоненты и делаем наш выбор.

– Больше претензий к тому, как он играет с мячом или без него?

– Мы не можем проводить такое разделение. Тут все вместе, комплексно.

Приведу пример. У нас есть Квинси Промес, очень важный для нас игрок, Соболев, Игнатов, Манфред Угальде к нам присоединился. Это игроки группы атаки, но мы их рассматриваем и с точки зрения обороны, потому что они – это первая линия, с которой начинается оборона. И если они что‑то сделали неправильно, с чем‑то не справляются, то у линий дальше тоже происходят проблемы. То есть мы не можем линии рассматривать только как атаку или только как оборону. Все в совокупности.

– Георгий сказал, что причины, почему он стал реже играть, были не только футбольные. Понимаете, о чем речь?

– Честно говоря, не понимаю. Все, что мы делаем, достаточно объективно и построено на фактах. У нас есть видео всех тренировок, все данные, все параметры и показатели записаны, мы все фиксируем и анализируем. Иногда даже чересчур много.

Есть отчеты по каждому игроку. Начиная с отчетов по физической составляющей. Александр Зайченко записывает все данные GPS. По игровым моментам мы с разных камер все параметры учитываем.

Наша команда формировалась на прямом общении. Все наши критерии и параметры всегда открыты для всех. Мы ни от кого ничего не скрывали в этом отношении. Это доверие, о котором мы говорили прежде.

Тренер должен выбрать определенную линию и ей следовать, потому что будет странно, если я в один день требую одно, на второй – другое. И футболисты не понимали бы, что от них требуется. Параметры были расставлены изначально, они всегда были открыты. Мы анализируем каждый день. Все понимают, на что мы конкретно обращаем внимание.

– Разговор с Георгием был, когда вы ему показывали эти цифры? Или главный тренер не должен этого делать?

– Тренер должен. И так и происходит. Эти встречи были. Иногда я не присутствую на этих встречах. У меня есть помощники, которые порой проводят индивидуальные теории для футболистов. Часто на них бываю и я, в том числе такие встречи были и с Георгием. И не один раз: это происходит после матча, в течение недели, в рамках подготовки к следующему матчу или при анализе предыдущей встречи.

У нас есть определенный план по поводу видео– и теоретических занятий. Мы распределяем тот видеоматериал, что у нас есть: кому‑то мы просто отправляем видео посмотреть и добавить какие‑то комментарии, кого‑то приглашаем для личной беседы. Где‑то имеют место групповые беседы. У нас есть план на всю неделю, в который вовлекаются все‑все футболисты.

– А бывали ли встречи «человеческого плана»? Вы могли понимать, что ситуация – взрывоопасная, что Георгий недоволен. Пытались ли вы погасить ситуацию до сборов?

– В этом отношении мы всегда открыты. У нас бывают разного рода беседы. Мы не переходим границы и не интересуемся слишком личными вещами при этом. Футбол – такая вещь: кто‑то играет, а кто‑то – нет. Кто‑то может быть доволен, кто‑то – нет, но надо действовать на благо команды, чтобы добиваться нужного нам результата. Такая работа должна проводиться, и она проводится.

В этом отношении мы не одиноки. У нас есть и клуб, и руководство, которые тоже помогают, которые всегда рядом. Мы единая семья! Мы всегда рядом друг с другом и мы всегда друг друга поддерживаем.

– То есть все‑таки такая встреча была?

– У нас были всевозможные встречи со всеми футболистами. Я не могу точно понять, о какой именно встрече спрашиваете вы, но мы общаемся с игроками по всем футбольным и нефутбольным вопросам. По всему, что их может беспокоить, что может влиять на их игру, на их вклад в достижения команды. Разговоры ведутся с каждым футболистом.