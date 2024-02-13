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    • Зарема заявила о пристрастии 67-летней Смородской к алкоголю

    Зарема заявила о пристрастии 67-летней Смородской к алкоголю

    Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова ответила на критику со стороны Ольги Смородской.

    «Не читаю интервью Смородской. Рада, что она уже отошла от новогодних праздников ко Дню святого Валентина. Из серьезного помню лишь, как она назвала «Спартак» расистами за то, что не преклоняли колено.

    Женщины, когда выпивают, начинают звонить бывшим, а Ольга Смородская вспоминает меня. Прямо сваха РПЛ. Пора на Первый канал в «Давай поженимся», – сказала Салихова.

    • Смородская возглавляла «Локомотив» в 2010-2016 годах.
    • При ней команда взяла Кубок России.
    • Сейчас 67-летняя Смородская нигде официально не работает.

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    Источник: «Чемпионат»

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    13.02.2024 15:38
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    Комментарии (20)
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    WE ARE FOR PETER
    1707829373
    Не завидуй Зарема) в 67 таблетки пить будешь)
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    Скай
    1707829669
    Зарема красотка.
    Ответить
    Project Бабангида
    1707829711
    подружки в красном и белом каждый день видятся
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1707829897
    Выпить в меру и каждый день,это класс! Так и до 97 можно норм дожить
    Ответить
    fakeid
    1707830289
    мерзкая бабища заремба.
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    СпорЦмен
    1707831000
    Федун, скоро, найдет себе новую дурочку. Зарембу, только и останется, что мемуары о Смородской писать.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707831305
    Эскортница в очередной раз ухнула в лужу. Уже скатилась на оскорбления. Стыдно за Спартак. Гыгыгы
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    ramblernasheveverythng
    1707831806
    Стиль спілкування Зарем абсолютно відповідає стилю спілкування тутешніх червоно-білих сектантів. Вони ганьб.лять мій улюблений Спартак.
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    alex1951
    1707835386
    Да ,ладно ...кто не пьет ,тот вызывает подозрения..Это раз. И два. Жаль только ,если,сия ,,девушка,, пьет в одну харю..это не по русски.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707838865
    Федунихе хоть где бы да засветится! Смородская хоть как то да работала в сфере футбола,а эта хабалка кто !?
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