Смородская объяснила свою критику в адрес Заремы

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская ответила, почему она недовольна Заремой Салиховой.
– Из всех людей, на которых вы обрушивали свою критику, выделяется Зарема Салихова. Она, как и вы – женщина из российского футбола. Где же солидарность?
– Она никакая не женщина в футболе. Она была женой президента клуба и в какой-то момент решила, что может открыто выступать с критикой всех и вся в СМИ. Ну пожалуйста, комментируй свой «Спартак» – никаких проблем. Но она же начала обсуждать всех подряд, в том числе и меня. Поэтому у меня была соответствующая реакция.
- Салихова – жены бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
- Федун покинул клуб в 2022 году.
- Сейчас «Спартак» полностью под контролем «Лукойла».