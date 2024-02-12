Смородская объяснила свою критику в адрес Заремы

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская ответила, почему она недовольна Заремой Салиховой.

– Из всех людей, на которых вы обрушивали свою критику, выделяется Зарема Салихова. Она, как и вы – женщина из российского футбола. Где же солидарность?

– Она никакая не женщина в футболе. Она была женой президента клуба и в какой-то момент решила, что может открыто выступать с критикой всех и вся в СМИ. Ну пожалуйста, комментируй свой «Спартак» – никаких проблем. Но она же начала обсуждать всех подряд, в том числе и меня. Поэтому у меня была соответствующая реакция.