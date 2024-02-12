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    Смородская объяснила свою критику в адрес Заремы

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская ответила, почему она недовольна Заремой Салиховой.

    – Из всех людей, на которых вы обрушивали свою критику, выделяется Зарема Салихова. Она, как и вы – женщина из российского футбола. Где же солидарность?

    – Она никакая не женщина в футболе. Она была женой президента клуба и в какой-то момент решила, что может открыто выступать с критикой всех и вся в СМИ. Ну пожалуйста, комментируй свой «Спартак» – никаких проблем. Но она же начала обсуждать всех подряд, в том числе и меня. Поэтому у меня была соответствующая реакция.

    • Салихова – жены бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
    • Федун покинул клуб в 2022 году.
    • Сейчас «Спартак» полностью под контролем «Лукойла».

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    Источник: Sport24

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    12.02.2024 18:22
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    Комментарии (4)
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    TIMOTHY
    1707752438
    Сериал начинается)
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    VVM1964
    1707755758
    Вообще то Зарема входила в совет директоров ФК Спартак, поэтому утверждать что она "не в футболе" это нонсенс, а вот то, что тебя обсуждать "нельзя" это и есть главное !))) Ждем ответочки, а я уверен, что прилетит ! )))
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707759713
    Зарема круче
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