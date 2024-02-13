Смородская объяснила, почему Кучука после увольнения из «Локо» не пускали на базу за вещами

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская вспомнила детали работы главного тренера Леонида Кучука. Он был в клубе в 2013-2014 годах.

«Локомотив» подошел к 30-му туру сезона-2013/14 с шансами на титул.

Однако в последнем туре в Химках «Локо» уступил 0:1 ЦСКА из-за индивидуальной ошибки Ведрана Чорлуки.

В итоге чемпионом стал ЦСКА Леонида Слуцкого – 2-й сезон подряд.

«В чем проявлялось, что на второй сезон Кучук начал терять связь с реальностью? Во всем. Он очень сильно поругался с командой, его ненавидели все игроки. Мне звонили футболисты и прямо говорили: «Мы не поедем на базу и не будем с ним тренироваться». Над бедным Диарра он вообще издевался. Человек был мусульманином – не пил, не курил – а Кучук заставлял его рано утром приезжать на замер давления и веса. Ласс в какой-то момент психанул и просто не приехал на летние сборы. Что тоже неправильно, но сам факт.

Кучук хотел уйти еще во время предсезонки летом 2014 года – после разгрома от «Байера» в товарищеском матче. Он объявил при всей команде, что уходит. До старта чемпионата оставалось всего две недели, поэтому мне удалось уговорить его остаться. Ну а после поражения от «Аполлона» и вылета из квалификации Лиги Европы его уход был логичен.

Почему его не пускали на базу, чтобы забрать вещи? Шумиха была раздута на ровном месте. Кучука спокойно бы пустили, если бы он подождал. Дело все в том, что охранник там сидел местный. Он не получал от меня никаких указаний. Просто зная про конфликт, он решил сам на всякий случай его не пускать. Я все взяла на себя, но по факту, это было не мое решение», – рассказала Смородская.