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    • «Спартак» и Газизов урегулировали конфликт по судебным спорам

    «Спартак» и Газизов урегулировали конфликт по судебным спорам

    Шамиль Газизов договорился об урегулировании конфликта со «Спартаком». Об этом рассказала юрист Татьяна Завьялова.

    «Спартак» и Шамиль Газизов по всем искам договорились о мирном урегулировании конфликтов. Условия соглашения не будут разглашены, это конфиденциальная информация. Но стороны пришли к определенным соглашениям и условиям, соглашение пока не подписано, оно находится в обсуждении сторон, но все идет к тому, что стороны заключат соглашение по всем судебным спорам.

    Устная договоренность об урегулировании всех споров между «Спартаком» и Шамилем Газизовым есть, они будут решены путем медиативного соглашения. С человеческой точки зрения, любой мир лучше войны», – сказала Завьялова.

    • Газизов занимал пост гендиректора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.
    • Судебные разбирательства между клубом и функционером шли с 2021 года. Газизов требовал взыскать со «Спартака» задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда.

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    Источник: ТАСС

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    02.02.2024 09:22
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    Комментарии (3)
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    моэм
    1706861943
    Газизов молодца !....заставил таки денежный мешок уважать себя....возможно ему частично помогли и события в Башкирии ....в любом случае напоминание этим уродам с наворованным у народа баблом , что внизу тоже люди будет нелишним....может поумнеют до того как наступит новый 1917 год .
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    Cleaner
    1706868333
    Спартак заплатит Газизову 370 миллионов и конфликт исчерпан. А я ну РЖУ ни могу!!!...)))
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    FRZZ
    1706878429
    "Любой мир лучше *****» золотые слова!
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