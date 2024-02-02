«Спартак» и Газизов урегулировали конфликт по судебным спорам

Шамиль Газизов договорился об урегулировании конфликта со «Спартаком». Об этом рассказала юрист Татьяна Завьялова.
«Спартак» и Шамиль Газизов по всем искам договорились о мирном урегулировании конфликтов. Условия соглашения не будут разглашены, это конфиденциальная информация. Но стороны пришли к определенным соглашениям и условиям, соглашение пока не подписано, оно находится в обсуждении сторон, но все идет к тому, что стороны заключат соглашение по всем судебным спорам.
Устная договоренность об урегулировании всех споров между «Спартаком» и Шамилем Газизовым есть, они будут решены путем медиативного соглашения. С человеческой точки зрения, любой мир лучше войны», – сказала Завьялова.
- Газизов занимал пост гендиректора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.
- Судебные разбирательства между клубом и функционером шли с 2021 года. Газизов требовал взыскать со «Спартака» задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда.