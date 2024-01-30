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    • Егоров раскрыл подробности диалога с Черданцевым по поводу сожженной машины

    Егоров раскрыл подробности диалога с Черданцевым по поводу сожженной машины

    Бывший журналист Дмитрий Егоров ответил на вопросы об инциденте с поджогом его автомобиля.

    • Преступление произошло в марте 2021 года в Одинцовском районе Подмосковья.
    • Тогда сгорел Mercedes-Benz, принадлежащий Егорову.
    • Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ – «Умышленные уничтожение или повреждение имущества совершенные из хулиганских побуждений путем поджога».

    – Тебе сожгли машину после всей этой истории со «Спартаком». Людей, сделавших это, нашли. Почему не было заведено конкретных дел?

    – Мы подписали мировую. Деньги вернули. Это представители крупного ЧОП. У них маленькие дети. Надеюсь, им больше не придется делать ничего подобного.

    – Кто был заказчиком?

    – Я много всего писал. Недавно вот с Черданцевым случайно встретился. А мы с ним почти не знакомы. И он говорит: «У тебя покровители были? Ты вообще понимал, что так писать и лезть в эти темы у нас нельзя?» А я реально не понимал. Спорт же, всего лишь игра. А потом как понял.

    – Разочаровался в журналистике?

    – Во-первых, я и не очаровывался. Во-вторых, у меня все-таки не было Пулитцера, сверхсерьезных расследований, поворотных материалов. Я обычный ремесленник, который мог плюс-минус лучше и быстрее всех сделать статью и репортаж для ежедневной периодики.

    Приготовил – съели, приготовил – съели. И так каждый день, иногда по два раза в день. Конвейер. В тот момент мне надоело быть вечно недовольным журналистом. Хотелось самому что-то делать, а не только осуждать других.

    Благодаря медиафутболу такая возможность появляется. Но ради нее и существования клуба на своем ютубе приходится устраивать конвейер.

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    Источник: Sports.ru

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