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    • Егоров ответил на претензии о развале чемпионского «Спартака»

    Егоров ответил на претензии о развале чемпионского «Спартака»

    Бывший журналист Дмитрий Егоров не считает себя виновником кризиса в «Спартаке», произошедшего после чемпионства в сезоне-2016/17.

    – Многие фанаты именно тебя обвиняли в развале чемпионского «Спартака»-2017.

    – Что я слил Карреру?

    – Ну да.

    – Слушай, как журналист, тем более в России, может вообще кого-то слить? Здесь процессы строятся так, что мнение СМИ вообще ни на что не влияет.

    Другой вопрос: с кем ты работаешь и как работаешь, суешь ли нос во всякие непопулярные темы или находишься на кормлении различных структур.

    Видимо, сам того не понимая, я куда-то неаккуратно залез и разворошил, раз вокруг меня стало появляться много странных историй.

    – Давай по порядку. Как развал «Спартака» выглядел для тебя?

    После чемпионства пошла дележка. Тренерский штаб делил премиальные. Руководство и агенты – трансферы. Игроки – место на поле. Журналисты – своих спикеров и потоки.

    В клубе было одно руководство официальное [Наиль Измайлов и Сергей Родионов], второе – с Марко Трабукки и Тимуром Гурцкая – теневое, но тоже принимающее решения. Началась смута.

    Если бы Федун продолжил концентрировать внимание на клубе, если бы не ушел Александр Жирков [из совета директоров], если бы произошла понятная централизация (в том числе со включением агентов в ряд официальных сотрудников клуба), то было бы понятно: кто решает по стратегии, трансферам, тренерам, игрокам.

    И тогда бы «Спартак» не развалился. А когда люди работают против друг друга – шансов нет. Это междоусобица.

    Как бы я сейчас поступил? Наверное, стоило задавать Федуну конкретные вопросы не через прессу, а когда он появлялся на матчах. Это был единственный способ связи.

    Зачем он устроил двоевластие, чего он хотел этим добиться. Абсолютно уверен: если бы Федун в 2017-м был вовлечен в дела клуба, он не допустил бы всего, что произошло.

    Но, видимо, он расслабился или устал – либо сконцентрировался на бизнесе. С моей стороны все выглядит так.

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    Источник: Sports.ru

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    29.01.2024 23:23
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    Комментарии (1)
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    fakeid
    1706561208
    щас федуниха как заклацает зубами, что этот неведомый егоров предпочтёт сныкаться в бачке (как промквас), и даже крышку захлопнет! лучше бы промолчал)
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