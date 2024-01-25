Уткин — о матче «Атлетика» и «Барселоны»: «Чистый восторг»

Журналист и комментатор Василий Уткин дал оценку матчам 1/4 финала Кубка Испании, которые прошли в среду.

«Мальорка» победила «Жирону» со счетом 3:2, при этом вела 3:0 до 68-й минуты.

«Что учиняет «Мальорка»-то. Просто крошит «Жирону».

«Жирона» без Довбика – это потеря, конечно, но в Кубке Короля всегда ротация. Так что это важно, но все равно счет оглушительный.

Вот такие уроки выносят потенциальные соперники «Жироны»; в последнем туре каталонцы первыми пропустили от «Севильи», но потом наколотили ей 5. Это значит, что?

Хочешь обыграть «Жирону» – останавливаться нельзя.

Впрочем, «Мальорка» ведь еще и не выиграла…» – написал Уткин по ходу матча.

Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик вышел на замену после перерыва и отметился голевой передачей.

В другом матче «Атлетик» победил «Барселону» со счетом 4:2 в дополнительное время. Основное время встречи закончилось вничью 2:2.

«Написать сейчас что-то про удивительное класико в Бильбао нет, конечно, сил. Но это чистый восторг», – добавил позднее Уткин.