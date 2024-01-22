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    Сухина ответил, появятся ли в РПЛ главные судьи-женщины

    Бывший арбитр РПЛ Станислав Сухин уверен, что вскоре судить матчи турнира будут женщины.

    «Давайте сначала смотреть, как работает арбитр, а потом уже обращать внимание на пол. Нет такого, что мы резко проснулись, а вокруг девушки судят. Мы же видим, что они потихоньку появляются. Кто-то даже уже в Лиге чемпионов поработала. Речь идeт о единичных случаях. Кто-то потянет нагрузку, кто-то нет.

    Если человек справляется, то какие вопросы? Точно так же с возрастом. Понятно, что в 50 лет единицы могут судить, но если Владислав Безбородов успевает и сдаeт нормативы, то почему бы и нет?

    Увидим ли мы в ближайшие десять лет, как девушка судит матч РПЛ? Конечно», – сказал Сухина.

    • В прошлом году матч РПЛ в качестве помощницы судьи отработала Екатерина Курочкина из Малаховки.
    • Ранее матчи Первой лиги в качестве главного арбитра судила москвичка Анастасия Пустовойтова.
    • В этом сезоне Фонбет Кубка России Вера Опейкина отработала 3 матча в качестве главного судьи.

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    Источник: «Чемпионат»

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