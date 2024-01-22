Сухина ответил, появятся ли в РПЛ главные судьи-женщины

Бывший арбитр РПЛ Станислав Сухин уверен, что вскоре судить матчи турнира будут женщины.

«Давайте сначала смотреть, как работает арбитр, а потом уже обращать внимание на пол. Нет такого, что мы резко проснулись, а вокруг девушки судят. Мы же видим, что они потихоньку появляются. Кто-то даже уже в Лиге чемпионов поработала. Речь идeт о единичных случаях. Кто-то потянет нагрузку, кто-то нет.

Если человек справляется, то какие вопросы? Точно так же с возрастом. Понятно, что в 50 лет единицы могут судить, но если Владислав Безбородов успевает и сдаeт нормативы, то почему бы и нет?

Увидим ли мы в ближайшие десять лет, как девушка судит матч РПЛ? Конечно», – сказал Сухина.