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    • Пономарев сравнил потребления алкоголя футболистами и хоккеистами

    Пономарев сравнил потребления алкоголя футболистами и хоккеистами

    Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР по футболу Владимир Пономарев объяснил, почему хоккеисты пьют больше алкоголя, чем футболисты.

    «Хоккеисты пьют алкоголь больше, чем футболисты. Так было и в наше время. При том же Анатолии Тарасове хоккеисты пили до потери пульса. Вот так они выпивали.

    Тарасов приходил на тренировку, чувствовал алкоголь и говорил своему помощнику: «Товарищ Кулагин, я с пьяной командой работать не буду, проведите тренировку». Я сам был этому свидетель.

    Хоккеисты пили водку стаканами. Помню, как мы пошли в одно кафе в районе Сокола. Там сидели Рагулин, Ромишевский, вся эта компания, а у них под столом ящик водки. Они еще даже не начинали закусывать. Разлили по стаканам, я как один выпил, на этом все и закончил, благо недалеко там жил. Они же глушили просто по-черному.

    Хоккеисты пьют больше футболистов, потому что у них аппетит получше, лучше закусывают. Футболисты же в целом намного дохлее.

    Даже пример приведу, что мы жили на сборе в Архангельском. После тренировки мы дохлые, есть ничего не хочется, а столы накрыты. Мы зашли в столовую, водички выпили и спать, а хоккеисты только этого и ждали. Сели за столы и все наше сожрали.

    Питание им вообще на пользу, если вес набирается, то ничего страшного. Это у футболистов, если килограмм прибавил, то уже координация нарушается. В футболе все сложнее, чем в хоккее», – сказал Пономарев.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 15:57
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    Комментарии (1)
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    MazaiNN
    1705583736
    В хоккей играют настоящие мужчины.
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