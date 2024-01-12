Глушаков поедет на сборы с «Ростовом», Кононов вернется в Первую лигу, Санчо вновь в «Боруссии» и другие новости

Агент Ахметова рассказал об обещании, которое не выполнил «Краснодар».
Жена Мамаева угрожала разбить телефон журналисту.
Глушаков поедет на сборы с клубом РПЛ.
Агент Ахметова раскрыл причину перехода игрока в «Зенит».
Зарема раскритиковала «Спартак» за сроки выхода из отпуска.
Вице-президент «Краснодара» Бубнов обвинил во лжи агента Ахметова.
«Боруссия» Д вернула Санчо.
«Спартак» назначил нового главного скаута.
«Спартак-2» создадут на базе существующего клуба Второй лиги, тренером будет Комбаров.