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    • Глушаков поедет на сборы с «Ростовом», Кононов вернется в Первую лигу, Санчо вновь в «Боруссии» и другие новости

    Глушаков поедет на сборы с «Ростовом», Кононов вернется в Первую лигу, Санчо вновь в «Боруссии» и другие новости

    Агент Ахметова рассказал об обещании, которое не выполнил «Краснодар».

    Жена Мамаева угрожала разбить телефон журналисту.

    Глушаков поедет на сборы с клубом РПЛ.

    Агент Ахметова раскрыл причину перехода игрока в «Зенит».

    Зарема раскритиковала «Спартак» за сроки выхода из отпуска.

    Вице-президент «Краснодара» Бубнов обвинил во лжи агента Ахметова.

    «Боруссия» Д вернула Санчо.

    «Спартак» назначил нового главного скаута.

    «Спартак-2» создадут на базе существующего клуба Второй лиги, тренером будет Комбаров.

    Кононов возглавит «Торпедо».

    Источник: «Бомбардир»

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