Жена Мамаева угрожала разбить телефон журналисту

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев вместе с женой отказался общаться с корреспондентом Mash по инциденту с коляской в аэропорте Внуково.

Жена экс-футболиста угрожала журналисту разбить телефон. Бывший игрок «Торпедо», ЦСКА, «Краснодара», «Ростова» и «Химок» также вступил в диалог с корреспондентом.

– Я журналист, я хотел вашу позицию нормально осветить, – сказал представитель медиа.

– Вы зачем снимаете нас? Я с маленьким ребенком. Сейчас телефон разобью, ты понял? – сказала Мамаева.

– Моя позиция – пошел *** [нафиг] – сказал Мамаев.