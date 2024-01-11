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    Жена Мамаева угрожала разбить телефон журналисту

    Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев вместе с женой отказался общаться с корреспондентом Mash по инциденту с коляской в аэропорте Внуково.

    Жена экс-футболиста угрожала журналисту разбить телефон. Бывший игрок «Торпедо», ЦСКА, «Краснодара», «Ростова» и «Химок» также вступил в диалог с корреспондентом.

    – Я журналист, я хотел вашу позицию нормально осветить, – сказал представитель медиа.

    – Вы зачем снимаете нас? Я с маленьким ребенком. Сейчас телефон разобью, ты понял? – сказала Мамаева.

    – Моя позиция – пошел *** [нафиг] – сказал Мамаев.

    • Ранее сообщалось об инциденте с семьей Мамаевых на территории аэропорта Внуково.
    • Рейс Москва – Дубай был перенесен с 4:45 утра на 23:30 вечера из-за технической неисправности.
    • Когда люди стали выходить из самолета, Мамаев потребовал быстро принести ему детскую коляску, но бортпроводники отказались это делать.
    • Бывший спортсмен якобы кричал и матерился, после чего все-таки ушел с семьей в зал ожидания.
    • Мамаев это отрицает и заявил, что не ругался матом более трех лет.

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    Источник: телеграм-канал Mash

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    Комментарии (1)
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    Solist345345
    1704973599
    "Мамаев это отрицает и заявил, что не ругался матом более трех лет." Закодировался что ли от мата?
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