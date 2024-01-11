Жена Мамаева угрожала разбить телефон журналисту

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев вместе с женой отказался общаться с корреспондентом Mash по инциденту с коляской в аэропорте Внуково.
Жена экс-футболиста угрожала журналисту разбить телефон. Бывший игрок «Торпедо», ЦСКА, «Краснодара», «Ростова» и «Химок» также вступил в диалог с корреспондентом.
– Я журналист, я хотел вашу позицию нормально осветить, – сказал представитель медиа.
– Вы зачем снимаете нас? Я с маленьким ребенком. Сейчас телефон разобью, ты понял? – сказала Мамаева.
– Моя позиция – пошел *** [нафиг] – сказал Мамаев.
- Ранее сообщалось об инциденте с семьей Мамаевых на территории аэропорта Внуково.
- Рейс Москва – Дубай был перенесен с 4:45 утра на 23:30 вечера из-за технической неисправности.
- Когда люди стали выходить из самолета, Мамаев потребовал быстро принести ему детскую коляску, но бортпроводники отказались это делать.
- Бывший спортсмен якобы кричал и матерился, после чего все-таки ушел с семьей в зал ожидания.
- Мамаев это отрицает и заявил, что не ругался матом более трех лет.