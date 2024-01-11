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    • Агент Ахметова рассказал об обещании, которое не выполнил «Краснодар»

    Агент Ахметова рассказал об обещании, которое не выполнил «Краснодар»

    Агент полузащитника Ильзата Ахметова, Ираклий Гегечкори, высказался о трансфере хавбека из из «Краснодара» в «Зенит».

    «Никакого неуважения к «Краснодару» у нас нет, я прекрасно отношусь к этому клубу, очень уважаю. В «Краснодаре» работают люди, которые мне небезразличны. В «Краснодар» Ахметов, кстати, попал только благодаря моим отношениям с их руководством, потому что были и другие предложения.

    Руководство «Краснодара» должно понять выбор Ильзата. Он не ушел абы куда, а ушел реализовывать себя. Ему нужно доказать самому себе, что он достоин играть в такой команде.

    Да, Ильзат ушел из клуба на первом месте в команду со второго. Но если бы «Краснодар» проявил больше настойчивости, если бы хотел заключить длительный контракт, то всей этой ситуации не было бы. Пункты нынешнего контракта позволяли уйти почти в любой российский клуб.

    Если бы «Краснодар» очень хотел оставить Ахметова, он бы его оставил. Но оценка Ильзата «Краснодаром» не соответствовала нашим ожиданиям.

    К тому же, когда мы переходили в «Краснодар», нам было обещано, что Ахметова будут использовать либо на позиции «восьмерки», либо на позиции «десятки». Но обещания там не сдержали – на этих двух позициях он не провел ни одного матча. Так что переход в «Зенит» сложился из многих факторов», – сказал Гегечкори.

    • 26-летний Ахметов в текущем сезоне провел 21 матч, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.
    • Соглашение петербуржцев с хавбеком рассчитано до конца сезона‑2025/26 с опцией продления еще на один год.
    • После 18 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 38 очков. «Зенит» отстает на два очка.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (8)
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    Таврида
    1704954949
    В Зените Ахметов будет использоваться в позиции "сидя на скамейке", что тогда Гегечкори запоет?
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    Belyiccat
    1704955985
    Каждый переход-агенту бабло.
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    Napaleon Banapart
    1704965166
    Как будто первый день в футболе. Хрень какую то несет.. "обещали использовать там то там то" Тренеру виднее наверное куда его поставить. Да и тренеры меняются регулярно.
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    Fialet
    1704968077
    Чего то дохрена агентов грузинов стало. Воры в законе решили футболистами заняться что ли?
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