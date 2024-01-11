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    • Вице-президент «Краснодара» Бубнов обвинил во лжи агента Ахметова

    Вице-президент «Краснодара» Бубнов обвинил во лжи агента Ахметова

    Вице-президент «Краснодара» Валерий Бубнов прокомментировал высказывания Ираклия Гегечкори – агента экс-полузащитника «быков» Ильзата Ахметова, перешедшего 9 января в «Зенит».

    «Мы не комментируем заявления агентов, но тут количество лжи в одном интервью превысило норму.

    Первое, что касается отношения к российским футболистам – мы в команде не делим футболистов по их паспорту и принадлежности к какой-либо стране. И хотели бы заметить, что у нас уже есть костяк из российских футболистов, наших воспитанников.

    Что касается господина Ахметова, наверное, он ушел в команду, где, как они считают, отношение к российским футболистам лучше.

    Второе, что касается сделки. Когда мы сделали первое предложение по Ахметову, была тишина и просто пришел факс о том, что он переходит в «Зенит».

    Ок, ушел и ушел, он не игрок стартового состава. Мы благодарны ему за то, что он был в команде. Мы сделали ему предложение, на которое не получили ответа.

    Третий вопрос касается нашей якобы гордости от продажи игрока в «Зенит». Это вообще непонятно, как можно комментировать.

    Понятно, что наши лидеры всегда востребованы на рынке. Мы никогда не продавали своих лидеров прямым конкурентам. Это заявление смешно само по себе.

    Хотелось бы, чтобы игрок, перед которым клуб выполнил все обязательства, и его агент относились уважительнее к своей бывшей команде, уйдя из нее. При этом мы желаем Ильзату успехов в его дальнейшей карьере», – сказал Бубнов.

    • Ахметов выступал за «Краснодар» с июля 2022 года, он забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 61 матче за команду.
    • Соглашение петербуржцев с 25-летним хавбеком рассчитано до конца сезона‑2025/26 с опцией продления еще на один год.
    • После 18 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 38 очков. «Зенит» отстает на два очка.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    Сегодня, 14:06
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    Комментарии (9)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1704972217
    В словах этого чиновника сквозит сарказм и обида. Гыгыгы
    Ответить
    Болотоход
    1704972632
    Только встал вшивым как стране стыдно за помойку.
    Ответить
    Скай
    1704974152
    не удивительно, все, что связано с помойным бЗдинитом, сразу все начинает очень сильно смердить. гы гы.
    Ответить
    ilichkadr
    1704977132
    Валера простой как грабли. Не соврёшь не проживёшь - такова стезя любого агента.
    Ответить
    Pavel-Osipov-google
    1704983049
    Раздули как обычно
    Ответить
    Krics
    1704992138
    Клошары,позорище российского футбола,ихмо.
    Ответить
    Айболид
    1704995682
    "Цвет" свиносекты на ветку завалили толпой попердеть. Сегодня наверно только из коматоза вышли , после новогоднего залива тормозухой .
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