Агент Ахметова раскрыл причину перехода игрока в «Зенит»

Агент полузащитника Ильзата Ахметова, Ираклий Гегечкори, рассказал о попытках «Краснодара» сохранить футболиста, перешедшего 9 января в «Зенит».
«Краснодар» пытался продлить контракт с Ильзатом. Они сделали предложение 31 декабря. Тогда у нас еще не было решения по «Зениту». Но предложение «Краснодара» нас не устроило.
Объясню почему: когда клуб покупает Кастаньо за 7 миллионов евро, Кади за 5 миллионов евро, но при этом в клубе относятся к иностранцам с бóльшим уважением, чем к россиянам, это неправильно.
Футбольный век игрока короток. Помимо удовольствия, голов и очков, футболист должен заработать на хлеб насущный, на оставшуюся жизнь.
Если бы Ахметов не хотел переходить в «Зенит», я бы ничего не смог сделать – все зависит от желания игрока. Это было взвешенное решение Ильзата, о котором на сегодняшний день он не жалеет.
Конечно, он выиграл в условиях. У «Зенита» есть премиальные, есть хорошая бонусная программа. Если Ахметов будет приносить пользу клубу, то выиграет в разы», – сказал Гегечкори.
- 26-летний Ахметов в текущем сезоне провел 21 матч, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.
- Соглашение петербуржцев с хавбеком рассчитано до конца сезона‑2025/26 с опцией продления еще на один год.
- После 18 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 38 очков. «Зенит» отстает на два очка.