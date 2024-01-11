Агент Ахметова раскрыл причину перехода игрока в «Зенит»

Агент полузащитника Ильзата Ахметова, Ираклий Гегечкори, рассказал о попытках «Краснодара» сохранить футболиста, перешедшего 9 января в «Зенит».

«Краснодар» пытался продлить контракт с Ильзатом. Они сделали предложение 31 декабря. Тогда у нас еще не было решения по «Зениту». Но предложение «Краснодара» нас не устроило.

Объясню почему: когда клуб покупает Кастаньо за 7 миллионов евро, Кади за 5 миллионов евро, но при этом в клубе относятся к иностранцам с бóльшим уважением, чем к россиянам, это неправильно.

Футбольный век игрока короток. Помимо удовольствия, голов и очков, футболист должен заработать на хлеб насущный, на оставшуюся жизнь.

Если бы Ахметов не хотел переходить в «Зенит», я бы ничего не смог сделать – все зависит от желания игрока. Это было взвешенное решение Ильзата, о котором на сегодняшний день он не жалеет.

Конечно, он выиграл в условиях. У «Зенита» есть премиальные, есть хорошая бонусная программа. Если Ахметов будет приносить пользу клубу, то выиграет в разы», – сказал Гегечкори.