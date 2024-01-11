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    Агент Ахметова раскрыл причину перехода игрока в «Зенит»

    Агент полузащитника Ильзата Ахметова, Ираклий Гегечкори, рассказал о попытках «Краснодара» сохранить футболиста, перешедшего 9 января в «Зенит».

    «Краснодар» пытался продлить контракт с Ильзатом. Они сделали предложение 31 декабря. Тогда у нас еще не было решения по «Зениту». Но предложение «Краснодара» нас не устроило.

    Объясню почему: когда клуб покупает Кастаньо за 7 миллионов евро, Кади за 5 миллионов евро, но при этом в клубе относятся к иностранцам с бóльшим уважением, чем к россиянам, это неправильно.

    Футбольный век игрока короток. Помимо удовольствия, голов и очков, футболист должен заработать на хлеб насущный, на оставшуюся жизнь.

    Если бы Ахметов не хотел переходить в «Зенит», я бы ничего не смог сделать – все зависит от желания игрока. Это было взвешенное решение Ильзата, о котором на сегодняшний день он не жалеет.

    Конечно, он выиграл в условиях. У «Зенита» есть премиальные, есть хорошая бонусная программа. Если Ахметов будет приносить пользу клубу, то выиграет в разы», – сказал Гегечкори.

    • 26-летний Ахметов в текущем сезоне провел 21 матч, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.
    • Соглашение петербуржцев с хавбеком рассчитано до конца сезона‑2025/26 с опцией продления еще на один год.
    • После 18 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 38 очков. «Зенит» отстает на два очка.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (16)
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    Болотоход
    1704966770
    Только ради денег переходят в помойку.
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    Empers100--google
    1704967153
    Просто то, что "Зенит" пять лет подряд чемпион, не есть хорошо. Конкуренция должна быть, а не гегемония, - сказал Андрей Разин (главный тренер Металлурга Мг). То, о чëм молчат в околофутбольных кругах, не боятся говорить "хоккеисты". Похоже что Зенит слили специально, чтобы оживить российский футбол?
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    Павелий
    1704967513
    Очередной любитель прогревать лавку за ГОСУДАРСТВЕННОЕ бабло.
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    Avenger_93
    1704968591
    В Рубине обосрался, в ЦСКА обосрался, в Краснодаре обосрался и соответственно нужен лавочник с паспортом в Зенит, т.к. другие уже пенсионеры и фраза - но при этом в клубе относятся к иностранцам с бóльшим уважением, чем к россиянам, это неправильно - просто убила и вопрос в Зените явно серые в приоритете
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    Скай
    1704968787
    попала ахметка в гауно, теперича прирастет к лавке.
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    Suvorov71
    1704969811
    Не знаю как сложится у Ахметова, но его игра мне нравится, возможно не хватает физики, нот голова на месте, полностью одобряю его переход из-за бабла это его дело, хотя не люблю помойных
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1704971068
    Просто ему захотелось титулов, побывать в шкуре чемпионов. Гыгыгы
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    Болотоход
    1704972444
    Так баклажаны и взяли его ради паспорта)))) очередного хлама с Бразилии привезли пэдр да цыганей этому личку норм ну и лавка естественно потом выкенут за забор и забудут что такой и был пассажир
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    zigbert
    1704977328
    Ушел понятно по каким причинам. Только вот зачем Гегечкори потребовалось делать обиженку из Ахметова. В Краснодаре у него никаких проблем не было.
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    Gospod
    1704977601
    а еще заработатььдегюжку для агегтов! Что немвло ввжно
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