Глушаков поедет на сборы с клубом РПЛ

Полузащитник Денис Глушаков обратился к главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину с просьбой дать возможность поработать на сборе и набрать форму в период подготовки к возобновлению сезона.
Клуб пошел навстречу просьбе 36-летнего футболиста – он отправится на первый сбор в ОАЭ, где и будет работать с командой.
- В феврале Глушаков перешел в «Пари НН» на правах свободного агента из подмосковных «Химок», в составе нижегородцев сыграл 9 матчей, забил один гол.
- В июле он был дозаявлен в состав команды «Строгино» в пляжном футболе.
- С сентября играл в костромском «Спартаке» во Второй лиге, поучаствовав в 7 матчах. На первый сбор этой команды зимой Глушаков не поехал.