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    Глушаков поедет на сборы с клубом РПЛ

    Полузащитник Денис Глушаков обратился к главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину с просьбой дать возможность поработать на сборе и набрать форму в период подготовки к возобновлению сезона.

    Клуб пошел навстречу просьбе 36-летнего футболиста – он отправится на первый сбор в ОАЭ, где и будет работать с командой.

    • В феврале Глушаков перешел в «Пари НН» на правах свободного агента из подмосковных «Химок», в составе нижегородцев сыграл 9 матчей, забил один гол.
    • В июле он был дозаявлен в состав команды «Строгино» в пляжном футболе.
    • С сентября играл в костромском «Спартаке» во Второй лиге, поучаствовав в 7 матчах. На первый сбор этой команды зимой Глушаков не поехал.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    Napaleon Banapart
    1704964261
    Нормальный поступок. Ростовчане в отличии от некоторых ведут себя как мужчины...
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