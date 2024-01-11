Глушаков поедет на сборы с клубом РПЛ

Полузащитник Денис Глушаков обратился к главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину с просьбой дать возможность поработать на сборе и набрать форму в период подготовки к возобновлению сезона.

Клуб пошел навстречу просьбе 36-летнего футболиста – он отправится на первый сбор в ОАЭ, где и будет работать с командой.