Зарема раскритиковала «Спартак» за сроки выхода из отпуска

Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала решение о позднем выходе команды из отпуска, намеченном на 19 января.

«Удивлена, что «Спартак» так поздно выходит из отпуска. Видимо, заваленный отрезок после прошлогодних сборов не стал ни для кого уроком: ни для тренера, ни для менеджмента. При Тедеско команда выходила из отпуска раньше всех, сейчас же, наоборот, самые последние», – сказала Салихова.