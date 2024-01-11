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    • Зарема раскритиковала «Спартак» за сроки выхода из отпуска

    Зарема раскритиковала «Спартак» за сроки выхода из отпуска

    Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала решение о позднем выходе команды из отпуска, намеченном на 19 января.

    «Удивлена, что «Спартак» так поздно выходит из отпуска. Видимо, заваленный отрезок после прошлогодних сборов не стал ни для кого уроком: ни для тренера, ни для менеджмента. При Тедеско команда выходила из отпуска раньше всех, сейчас же, наоборот, самые последние», – сказала Салихова.

    • 22 января, после прохождения медицинского обследования и тестов на функциональную готовность, «Спартак» отправится в ОАЭ.
    • Московский клуб занимает 5 место в РПЛ с 30 очками после 18 туров.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 13:33
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    Комментарии (5)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1704970982
    Дайте им отдохнуть. Хряки устали в борьбе за 6 строчку турнирной таблицы. Гыгыгы
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    Cleaner
    1704975713
    Ну устали игроки Спартака, целый год на поле пахали, чуть Лигу Чемпионов и Чемпионат мира не выиграли. Пусть отдыхают спартаковские игроки до лета. И сразу в Пердив не мучаясь!!!...)))
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    oyabun
    1704978531
    Опыт предыдущих межсезонных сборов показывает, что каким бы он ни был - в самом первенстве эти сборы ни на что не влияют. Игроки могут очень классно отыграть всякие Кубки, а потом провалить всё что можно в Чемпионате. Спартак непредсказуем. В этом его и беда и притягательность.
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    NewLife
    1704980282
    Некоторым бывшим тоже пора очнуться от климакса и выйти из маразма)))
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    Рыло свина
    1704986386
    тренеру экс***** советует? тренер отвечает за результат ему и колоду в руки, пусть банкует.
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