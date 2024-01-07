Мостовой ответил, вернется ли Россия в международный футбол в 2024 году

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой не верит, что с России снимут бан в этом году.
«Не верю в возвращение России на международную арену в 2024 году.
Как развиваться в изоляции? А почему сейчас все взяли за основу слово «развиваться»? Что мешало развиваться 20 лет назад?
Развиваться надо всю жизнь. Когда петушок клюнул, начинаем разговаривать про развитие футбола», – сказал Мостовой.
- Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
- Сборная России проводит только товарищеские матчи.
- Ближайший состоится 21 марта в Москве против Сербии.