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    • Мостовой ответил, вернется ли Россия в международный футбол в 2024 году

    Мостовой ответил, вернется ли Россия в международный футбол в 2024 году

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой не верит, что с России снимут бан в этом году.

    «Не верю в возвращение России на международную арену в 2024 году.

    Как развиваться в изоляции? А почему сейчас все взяли за основу слово «развиваться»? Что мешало развиваться 20 лет назад?

    Развиваться надо всю жизнь. Когда петушок клюнул, начинаем разговаривать про развитие футбола», – сказал Мостовой.

    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
    • Сборная России проводит только товарищеские матчи.
    • Ближайший состоится 21 марта в Москве против Сербии.

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.01.2024 14:51
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    Комментарии (6)
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    Napaleon Banapart
    1704628806
    Хорошо сказал. Что мешало развиваться до этого. Чтобы сняли бан должно измениться мнение людей. Пример с молодежной сборной. Играть разрешили а не с кем. Все в отказ.
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    ЗаЖиМ
    1704635611
    Ещё мнение сторожа Петровича спросите
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    rac531
    1704638192
    «Как развиваться в изоляции?» А вы спросите у московских динамовцев, которые в 1945 году совершили турне по Англии, сыграв  с «Челси» в Лондоне, «Кардифф Сити» в Кардиффе, «Арсеналом» в Лондоне и «Рейнджерс» в Глазго) Результат — две победы и две ничьи) Может будет интересно будет почитать воспоминания советских футболистов, завоевавших золото Олимпиады в 1956 г. или золото Европы 1960 г.) Полезными могут быть советы и тех советских футболистов, которые стали серебряные медали первенства Европы в 1964 г., или занявших четвертое место на чемпионате мира 1966 г.) Но то был СОВЕТСКИЙ футбол, а не известно какой, который сегодня)
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    SLADE2019
    1704694129
    Сказал то, что, как говорится на поверхности находится. В 2024 году российский футбол на международную арену не вернется. А развиваться надо постоянно. Тоже, не ахти какая новость. В принципе, вон бразильцы пачками к нам едут, правда, бразильцы сейчас не те. Двери европейских и иных клубов, в принципе открыты, о полной изоляции речь не идет, другое дело, что сейчас, как никогда ранее в современное время, в руководстве клубов и футбола в целом, необходимы настоящие (именно!) специалисты, а не такие, как к примеру, в моем любимом Спартаке, будь они неладны.
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    zigbert
    1704705935
    Пока никаких перспектив не прослеживается. Вся надежда на внутренний чемпионат. Может с увеличением конкуренции между клубами улучшится и развитие нашего футбола?
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