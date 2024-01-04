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    Ловчев назвал главное разочарование прошлого года

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев рассказал, что выступления московской команды в 2023 году его разочаровали.

    «Разочарование – «Спартак». Потому что команда не играет в силу своих футболистов постоянно. Класс – это стабильность. «Спартак» же показывает в отдельных матчах просто классный футбол, когда соперника буквально сметают с поля, а потом случаются, я бы сказал, провалы, когда команда выглядит очень слабо.

    Так нельзя бороться за высокие места и тем более – нельзя бороться за чемпионство. Это недоработка тренера – когда и команда, и игроки отдельные выглядят нестабильно.

    Как пример – Бонгонда, который осенью и близко не напоминал себя прежнего. То же самое – Мозес. Игрок просто классный, я любовался тем, как он выглядит, как понимает футбол. Но сейчас оба просто зачахли, и таких в команде достаточно много.

    Если брать уровень мирового футбола, то разочарование – это история с ФИФА и УЕФА, которые показали, что самостоятельно ничего не решают. Отстранение России и неотстранение Израиля, ситуация с вроде бы допуском наших юношей, а на самом деле – хитростью с недопуском.

    Мерзко это все. Это показывает, что на футбол могут влиять политики, это разрушает ту международную структуру, которая есть, подрывает ее авторитет. И это надолго», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
    • В активе москвичей 30 очков в 18 турах.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    04.01.2024 19:19
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    Комментарии (4)
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    LOKOfanatik19
    1704387379
    Кто то ожидал от этих бывших спартаковцев, что у них разочарование года будет другим.
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    Александр-Каратеев-yandex
    1704387842
    Собака лает(Ловчев), а караван идет.
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    Алексей З
    1704388380
    Странная логика ветерана. Затронул тему состава. Что у Спартака игроки сильнее чем у Зенита , Динамо или Локомотива с Краснодаром ? Не думаю. Спартак занимает своё место. Ловчев постоянно хаит Дуарте , Рябчука, Мозеса и Бонгонда с Мединой, так будь последовательным , с чего это с этим составом претендовать на чемпионство ? Разочарование - это Сочи и конечно ЦСКА, которые после 2 места и Кубка идут 8 (!!!). Только ангажированный и слепой этого не видит.
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    SLADE2019
    1704437558
    Я, когда он рассуждает непосредственно про футбол, обычно его поддерживаю, но зачем в политику лезть старику? Да и насчет разочарования, я с ним не согласен. Шапкозакидательские планы не должны с понту сбивать. С таким составом ставить на чемпионство, глупо и неразумно. А вот за тройку команда борется и может в этом преуспеть. Так что, по Сеньке шапка, в самый раз, то есть команда на своем месте, уважаемый Серафимыч.
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