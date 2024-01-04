Ловчев назвал главное разочарование прошлого года

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев рассказал, что выступления московской команды в 2023 году его разочаровали.

«Разочарование – «Спартак». Потому что команда не играет в силу своих футболистов постоянно. Класс – это стабильность. «Спартак» же показывает в отдельных матчах просто классный футбол, когда соперника буквально сметают с поля, а потом случаются, я бы сказал, провалы, когда команда выглядит очень слабо.

Так нельзя бороться за высокие места и тем более – нельзя бороться за чемпионство. Это недоработка тренера – когда и команда, и игроки отдельные выглядят нестабильно.

Как пример – Бонгонда, который осенью и близко не напоминал себя прежнего. То же самое – Мозес. Игрок просто классный, я любовался тем, как он выглядит, как понимает футбол. Но сейчас оба просто зачахли, и таких в команде достаточно много.

Если брать уровень мирового футбола, то разочарование – это история с ФИФА и УЕФА, которые показали, что самостоятельно ничего не решают. Отстранение России и неотстранение Израиля, ситуация с вроде бы допуском наших юношей, а на самом деле – хитростью с недопуском.

Мерзко это все. Это показывает, что на футбол могут влиять политики, это разрушает ту международную структуру, которая есть, подрывает ее авторитет. И это надолго», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.