Гинер высказался о личных качествах Акинфеева

Президент ЦСКА Евгений Гинер раскрыл секрет уверенности Игоря Акинфеева.

«Я думаю, что это все идет от того, что Игорь очень порядочный человек. Он не болеет звездной болезнью, относится к людям... Как порядочный человек обычно относится к людям? Как хочет, чтобы относились к нему.

Вот от этого, я думаю, и уверенность в себе. Потому что он честен в этой жизни и, конечно, получает в ответ то же самое», – сказал Гинер.