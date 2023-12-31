Осинькин рассказал, сколько спиртного выпьет в новогоднюю ночь

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин не откажется от алкоголя в новогоднюю ночь.

«Новый год – семейный праздник, поэтому я всe время дома, даже не помню, когда был где-то ещe. Соберeмся всей семьeй. Это возможность собраться и увидеться со всеми родственниками. Бурных празднований никогда не бывает. Просто семейное празднование.

На нашем столе всегда есть условная селeдка под шубой, язык со сметаной, жена с тeщей пекут пироги. Всегда на столе есть холодец, но я не особо его любитель. Может быть, красная икра и красная рыба.

Позволяю ли я себе бокальчик шампанского в Новый год? Конечно, я не ханжа. Но всегда с очень хорошими тормозами. Несколько фужеров – и достаточно. На самом деле я достаточно рано ложусь спать, поэтому нет каких-то тусовок и вечеринок», – сказал Осинькин.