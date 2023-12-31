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    • Осинькин рассказал, сколько спиртного выпьет в новогоднюю ночь

    Осинькин рассказал, сколько спиртного выпьет в новогоднюю ночь

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин не откажется от алкоголя в новогоднюю ночь.

    «Новый год – семейный праздник, поэтому я всe время дома, даже не помню, когда был где-то ещe. Соберeмся всей семьeй. Это возможность собраться и увидеться со всеми родственниками. Бурных празднований никогда не бывает. Просто семейное празднование.

    На нашем столе всегда есть условная селeдка под шубой, язык со сметаной, жена с тeщей пекут пироги. Всегда на столе есть холодец, но я не особо его любитель. Может быть, красная икра и красная рыба.

    Позволяю ли я себе бокальчик шампанского в Новый год? Конечно, я не ханжа. Но всегда с очень хорошими тормозами. Несколько фужеров – и достаточно. На самом деле я достаточно рано ложусь спать, поэтому нет каких-то тусовок и вечеринок», – сказал Осинькин.

    • Тренер в Самаре с 2020 года.
    • Осинькин вернул «Крылья» в РПЛ.
    • Команда идет в таблице 6-й.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    31.12.2023 13:18
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    Комментарии (8)
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1704019554
    А я выпью столько,сколько в меня влезет
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    Питерский князь
    1704022409
    Остаётся только одно, узнать на сколько сегодня поднимутся аптеки, мясные сегодня атакуют фуфыриковые прилавки. Тормазуху сами делают. :)))
    Ответить
    Виторио
    1704029334
    "Условная селёдка под шубой"... Условная - это будет или нет? Под шубой или простая, иваси?
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    Виторио
    1704029456
    Язык я бы не посоветовал, коллеги. Он, конечно, вкусный, но для подагры вредный. Если только чуть-чуть.
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    JIEGEHDA
    1704095605
    Ну так то да . Красная игра красная рыба . Мелочи. Осинькин с каждым интервью всё больше открывается как человек
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