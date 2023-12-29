Игнатьев озвучил имя лучшего защитника РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев не согласился с мнением, что лучшим защитником первой части текущего сезона РПЛ является Нуралы Алип из «Зенита»
«Не считаю Алипа лучшим защитником РПЛ, лучший – Дуглас Сантос, он уже как свой в России. Хорошо, что есть такие иностранные футболисты, которые готовы служить нашему футболу», – сказал Игнатьев.
- Дуглас Сантос в сезоне-2023/24 провел за «Зенит» 24 игры, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
- Алип в нынешнем сезоне сыграл за «Зенит» 23 матча, в которых не отличился голевыми действиями.
Источник: Legalbet