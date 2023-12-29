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    Игнатьев озвучил имя лучшего защитника РПЛ

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев не согласился с мнением, что лучшим защитником первой части текущего сезона РПЛ является Нуралы Алип из «Зенита»

    «Не считаю Алипа лучшим защитником РПЛ, лучший – Дуглас Сантос, он уже как свой в России. Хорошо, что есть такие иностранные футболисты, которые готовы служить нашему футболу», – сказал Игнатьев.

    • Дуглас Сантос в сезоне-2023/24 провел за «Зенит» 24 игры, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
    • Алип в нынешнем сезоне сыграл за «Зенит» 23 матча, в которых не отличился голевыми действиями.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии (1)
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    Питерский князь
    1703845639
    Алип средний игрок. Мне вообще не нравится, как он игрет. На его позиции запомнился Гарай, ну и конечно костолом Бруну Алвешь. :)))
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