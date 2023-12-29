Игнатьев озвучил имя лучшего защитника РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев не согласился с мнением, что лучшим защитником первой части текущего сезона РПЛ является Нуралы Алип из «Зенита»

«Не считаю Алипа лучшим защитником РПЛ, лучший – Дуглас Сантос, он уже как свой в России. Хорошо, что есть такие иностранные футболисты, которые готовы служить нашему футболу», – сказал Игнатьев.