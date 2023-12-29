Дом Грилиша обворовали на 1 миллион фунтов

Дом полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Англии Джека Грилиша обворовали в момент, когда в нeм присутствовала семья игрока. В этот момент 28-летний футболист находился на выезде со своей командой на матче 19-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:1).

Семья футболиста собралась, чтобы поддержать его во время трансляции в прямом эфире. Внутри дома в этот момент находилось примерно 10 родственников Грилиш, включая невесту Сашу Эттвуд, его родителей, бабушку, двух сестер и брата.

Они поначалу не заметили присутствия посторонних, а позднее включили сигнализацию. Поскольку Грилиш купил дом недавно многие родственники был в нем первые.

В результате инцидента никто не пострадал. Воры вынесли из особняка часы и драгоценности на сумму 1 миллион фунтов стерлинга. В окрестностях были проведены поиски, но следов подозреваемых не обнаружено.