Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    «Челси» определился с целями на зимнее трансферное окно

    «Челси», по информации 90min, в зимнее трансферное окно намерен усилить позиции вратаря, правого защитника и нападающего.

    В числе кандидатов на позицию голкипера рассматриваются Унае Симон из «Атлетика» и Георгий Мамардашвили из «Валенсии». Также «синие» готовы заплатить «Милану» за Мика Меньяна, но его трансфер представляется труднодостижимой целью.

    Для укрепления позиции правого защитника «Челси» рассматривает Мэтти Кэша из «Астон Виллы».

    Основными кандидатами в атакующую зону являются Виктор Осимхен из «Наполи» и Лаутаро Мартинес из «Интера». Также в качестве потенциального усиления рассматриваются Айван Тони («Брентфорд»); Беньямин Шешко («РБ Лейпциг») и Сантьяго Хименес («Фейеноорд»).

    • «Челси» занимает 10-е место в АПЛ с 25 очками после 19 матчей.
    • Команда в текущем сезоне также добралась до полуфинала Кубка английской лиги, где встретится с «Мидлсбро» из Чемпионшипа.

    Новости по теме
    «Челси» интересуется четырьмя нападающими
    «Челси» сыграл с «Кристал Пэлас» своим самым молодым составом в истории АПЛ
    АПЛ. Гол Мудрика помог «Челси» обыграть «Кристал Пэлас» (2:1)
    Источник: 90min

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:19
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+