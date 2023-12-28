«Челси» определился с целями на зимнее трансферное окно

«Челси», по информации 90min, в зимнее трансферное окно намерен усилить позиции вратаря, правого защитника и нападающего.

В числе кандидатов на позицию голкипера рассматриваются Унае Симон из «Атлетика» и Георгий Мамардашвили из «Валенсии». Также «синие» готовы заплатить «Милану» за Мика Меньяна, но его трансфер представляется труднодостижимой целью.

Для укрепления позиции правого защитника «Челси» рассматривает Мэтти Кэша из «Астон Виллы».

Основными кандидатами в атакующую зону являются Виктор Осимхен из «Наполи» и Лаутаро Мартинес из «Интера». Также в качестве потенциального усиления рассматриваются Айван Тони («Брентфорд»); Беньямин Шешко («РБ Лейпциг») и Сантьяго Хименес («Фейеноорд»).