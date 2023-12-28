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«Челси» определился с целями на зимнее трансферное окно

28 декабря 2023, 16:19
3

«Челси», по информации 90min, в зимнее трансферное окно намерен усилить позиции вратаря, правого защитника и нападающего.

В числе кандидатов на позицию голкипера рассматриваются Унае Симон из «Атлетика» и Георгий Мамардашвили из «Валенсии». Также «синие» готовы заплатить «Милану» за Мика Меньяна, но его трансфер представляется труднодостижимой целью.

Для укрепления позиции правого защитника «Челси» рассматривает Мэтти Кэша из «Астон Виллы».

Основными кандидатами в атакующую зону являются Виктор Осимхен из «Наполи» и Лаутаро Мартинес из «Интера». Также в качестве потенциального усиления рассматриваются Айван Тони («Брентфорд»); Беньямин Шешко («РБ Лейпциг») и Сантьяго Хименес («Фейеноорд»).

  • «Челси» занимает 10-е место в АПЛ с 25 очками после 19 матчей.
  • Команда в текущем сезоне также добралась до полуфинала Кубка английской лиги, где встретится с «Мидлсбро» из Чемпионшипа.

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Источник: 90min
Англия. Премьер-лига Челси
Комментарии (3)
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Skull_Boy
1703774007
Да да сейчас Лаутаро перейдет в убогий в середняк с физруком у руля
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Fialet
1703790570
Даёшь ещё одного Мудика.
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